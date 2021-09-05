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    Merdan Uyar çobanlık yaparken hazırlandığı üniversite sınavında tıp fakültesini kazandı

    Merdan Uyar, hayallerine sımsıkı sarıldı. Çobanlık yaparken hazırlandığı üniversite sınavında tıp fakültesini kazandı. Herkese “Şartlar ne olursa olsun hayallerinizden vazgeçmeyin” çağrısı yaptı.

    Doğru şık
    Başarının adı, bu kez Tunceli Çemizgezekli Merdan Uyar'dı. Fen Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki Uyar'ın hayali başarılı bir doktor olmaktı. Bunun için küçük yaştan itibaren derslerine sıkı sıkıya sarıldı. Bir yandan küçükbaş hayvanları yaylaya çıkararak otlattı. Bir yandan da kitaplarını açıp ders çalıştı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda TYT'de Türkiye 654.'sü, AYT'de ise 3 bininci olmayı başardı. Başarısı ve azmiyle hayallerine adım adım yaklaşan Merdan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Sözleri herkesi duygulandırdı: Şartlar ne olursa olsun çalışınca her şey oluyor. Tavsiyem benim gibi olanlar hayallerinden vazgeçmesin, bolca çalışsınlar, çalışınca her şey oluyor.

    654. OLMAYI BAŞARDI
    18 yaşındaki Merdan Uyar, bir yandan çobanlık yaptı. Bir yandan da derslerine çalıştı. Üniversite sınavında Türkiye 654'üncüsü olmayı başardı. Tıp fakültesini kazandı.
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    Haberler Yaşam Merdan Uyar çobanlık yaparken hazırlandığı üniversite sınavında tıp fakültesini kazandı
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