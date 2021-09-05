Estetik boşanma sebebi (Yurttan ve dünyadan haberler)

Davacı koca, kendisinden 300 bin lira tazminat isteyen eşinin evi terk ettiğini, kendisinin ekonomik sıkıntı yaşadığı bir dönemde estetik ameliyatı ve yüz gerdirme operasyonu yaptırdığına dikkat çekti. Yerel mahkeme kararı, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nda ele alındı. Yüksek mahkeme, kocasının ekonomik sıkıntı yaşadığı bir süreçte estetik ameliyatı olan kadını kusurlu buldu.
YAPMA DAYI!
Aydın Kuşadası'nda bir işletmede küçük yaşta bir çocuğun nargile ve alkol içtiği görüntülendi. Polis, yeğenine istemediği halde zorla nargile içiren şüpheli dayı B.D. ve U.C.'yi gözaltına aldı. Mekan sahibi ise sosyal medya üzerinden "18 yaşından küçüklere kesinlikle alkol veya tütün satışımız yoktur" açıklaması yaptı.
DAİRE FİYATINA ADA
Britanya Adası'nın kuzey batısında yer alan 89 bin metrekarelik Carn Deas Adası satışa çıkarıldı. Emlak şirketi satış ilanında "Carn Deas'ın harikası, bozulmamış doğal güzelliğinde yatıyor. Burada gerçeklerden gerçekten kaçabilir, derin bir nefes alabilir ve doğanın sunduğu şeylerin tadını çıkarabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Adaya en yakın yerleşim yeri ise Ross and Cromarty bölgesinde 6 kilometre uzaklıktaki bin 500 nüfuslu Ullapool köyü bulunuyor.