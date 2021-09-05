Estetik boşanma sebebi (Yurttan ve dünyadan haberler)

Davacı koca, kendisinden 300 bin lira tazminat isteyen eşinin evi terk ettiğini, kendisinin ekonomik sıkıntı yaşadığı bir dönemde estetik ameliyatı ve yüz gerdirme operasyonu yaptırdığına dikkat çekti. Yerel mahkeme kararı, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nda ele alındı. Yüksek mahkeme, kocasının ekonomik sıkıntı yaşadığı bir süreçte estetik ameliyatı olan kadını kusurlu buldu.