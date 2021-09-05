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    Estetik boşanma sebebi (Yurttan ve dünyadan haberler)

    Yargıtay, estetikle ilgili örnek bir karara imza attı. İşte haberin detayları ve 5 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yurttan ve dünyadan haberler...

    Estetik boşanma sebebi

    Davacı koca, kendisinden 300 bin lira tazminat isteyen eşinin evi terk ettiğini, kendisinin ekonomik sıkıntı yaşadığı bir dönemde estetik ameliyatı ve yüz gerdirme operasyonu yaptırdığına dikkat çekti. Yerel mahkeme kararı, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nda ele alındı. Yüksek mahkeme, kocasının ekonomik sıkıntı yaşadığı bir süreçte estetik ameliyatı olan kadını kusurlu buldu.



    YAPMA DAYI!
    Aydın Kuşadası'nda bir işletmede küçük yaşta bir çocuğun nargile ve alkol içtiği görüntülendi. Polis, yeğenine istemediği halde zorla nargile içiren şüpheli dayı B.D. ve U.C.'yi gözaltına aldı. Mekan sahibi ise sosyal medya üzerinden "18 yaşından küçüklere kesinlikle alkol veya tütün satışımız yoktur" açıklaması yaptı.



    DAİRE FİYATINA ADA
    Britanya Adası'nın kuzey batısında yer alan 89 bin metrekarelik Carn Deas Adası satışa çıkarıldı. Emlak şirketi satış ilanında "Carn Deas'ın harikası, bozulmamış doğal güzelliğinde yatıyor. Burada gerçeklerden gerçekten kaçabilir, derin bir nefes alabilir ve doğanın sunduğu şeylerin tadını çıkarabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Adaya en yakın yerleşim yeri ise Ross and Cromarty bölgesinde 6 kilometre uzaklıktaki bin 500 nüfuslu Ullapool köyü bulunuyor.



        BEDAVA KONAKLAMA
        BURSA Harmancık'ın Gedikören köyünde mimari yapısıyla görenleri kendine hayran bırakan köy konağı, misafirlere ücretsiz hizmet veriyor. Birinci sınıf malzeme kullanılarak taş ve ahşaptan yapılan konak, 2017'de Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edildi. Mustafa Sarı, "Konağımız 5 yıldızlı otel konforunda. Toplantı salonları ve konaklama alanları mevcut" dedi.



        AY-YILDIZI 4. KEZ DALGALANDIRACAK
        Akkuş, "4. kez Türk Bayrağı'nı yurt dışında dalgalandırma onuruna sahip oldum" diyerek sevincini dile getirdi. "Yaşam Boyu Başarı" ödül töreni, 25 Kasım'da yapılacak.



        BAŞARI 10'DA
        Samsun         Salıpazarı Anaokulu'nda görev yapan 14 yıllık öğretmen Nurten Akkuş, İngiltere'deki She Inspıres Foundation vakfı tarafından düzenlenen 'She Inspıres Awards 2021' yarışmasında Yaşam Boyu Başarı ödülüne aday gösterildi. Önceki yıllarda Nurten Akkuş, Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundation) 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi' tarafından yapılan değerlendirme ve elemenin ardından dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına girdi. Akkuş 2019'da 'küresel öğretmen' ödülüne layık görüldü. Ardından 'Dünyanın İlham Veren Öğretmeni' olarak da listeye adını yazdırdı.



            PES ARTIK!
            İstanbul Kağıthane'de Halilrahman Camii'ne giren Ş.Ç, caminin içinden 9 sarık, 7 cübbe, 25 seccadeyi çalarak kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, cübbeleri alıp götüren Ş.Ç'yi yakaladı. Cami hırsızının akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı.




            ZIPKIN GİBİ!
            İzmir'de balık avlamaya giden Oğuzhan Sonugür'ün elindeki zıpkın kazayla göğsüne sapladı. 21 santim içeriye girdiği saptanan zıpkın, çıkarıldı. Sonugür, yoğun bakıma alındı.

            278 KİŞİ VEFAT ETTİ
            Türkiye'de             dün 283 bin 385 kişiye test yapıldı. 20 bin 33 kişiye yeni tanı konuldu. 278 kişi hayatını kaybetti. 19 bin 464 kişi ise iyileşti.



            CANSIN
            Bolu'da avukat Nurfer Akgül (38), direksiyonda beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Kurtarılamadı. Ailesi organlarını bağışladı. Kalbi, akciğeri ve karaciğeri ile 2 böbreğinin başka hastalara nakledileceği açıklandı.



                GARDIROP ÖLDÜRDÜ
                Gaziantep'te 6 yaşındaki Mustafa Polat'ın üzerine evdeki gardırop devrildi. Bir süre nefessiz kalan küçük çocuk can verdi.

                PCR TESTİ ZORUNLU
                Aşısızlara yönelik kısıtlamalar genişletildi. Yarından itibaren PCR testi olmayanlar uçak, tren ve otobüslere alınmayacak.



                H'AIR'LI OLSUN
                RED BULL sporcusu gösteri pilotu Dario Costa imkansız denilen bir uçuşa daha imza attı.
                İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki T1 ve T2 tünellerinden 43.44 saniyede geçmeyi başardı.

                ALIRSIN MONT OLURSUN KONT
                İtalyan markası Kiton'a ait erkek mont, 38 bin 750 TL fiyatla internette satışı çıktı. Kısa sürede kapışıldı. Sadece bir adet 54 beden ürün kaldı.
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                Filenin Sultanlarına tebrik
                Haberler Yaşam Estetik boşanma sebebi (Yurttan ve dünyadan haberler)
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