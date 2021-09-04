Malatya'da korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü mahalleli sokağa döküldü

Malatya'da bir ekmek fırınında doğalgaz sıkışması sonucu şiddetli patlamada meydana geldi. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda fırının bulunduğu cadde savaş alanına dönerken, çevredeki bazı evler ile araçlarda hasar oluştu.
Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesine bağlı Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beşkonaklar Caddesi üzerinde bir apartmanın zemin katında bulunan bir ekmek fırınında ilk belirlemelere göre doğalgaz sıkışması sonucu şiddetli patlama meydana geldi.
Olay esnasında 3 kişinin çalıştığı fırında şans eseri yaralanan olmaz iken cadde savaş alına döndü. Ekmek fırının bulunduğu apartmanda birkaç daire ile cadde üzerinde park halinde olan bazı araçlarda hasar oluştu.