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    • Yaşam
    • 04.09.2021 08:35
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    • 04.09.2021 08:56
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    Zonguldak’ta sürücü köpeğe çarpmamak için otomobile çarptı: 2 yaralı

    Zonguldak’ta Milli Egemenlik Caddesinde, seyir halinde ki renult marka otomobil biranda yola çıkan köpeğe çarpmamak için Peugeot marka otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. İşte o anlar...

    İHA
    Köpeğe çarpmamak için otomobile çarptı: 2 yaralı

    Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 67 ABK 386 Renault marka otomobil ile 74 AAN 418 plakalı Peugeot marka otomobil kazaya karıştı.

    Kazanın, arkada seyreder sürücünün yola atlayan köpeğe çarpamamak için önündeki araca yandan çarptığı öne sürüldü. Çarpmanın etkisiyle kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahıslara ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araçlar çekici yardımıyla yoldan çekildi.

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    Haberler Yaşam Zonguldak’ta sürücü köpeğe çarpmamak için otomobile çarptı: 2 yaralı
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