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    16 yaşındaki Yağmur Taylan komşusu tarafından 27 bıçak darbesiyle öldürüldü! Ailesi, adalet çağrısı yaptı

    Yağmur Tayhan, henüz 16 yaşındaydı. Komşusu tarafından 27 bıçak darbesiyle hayattan koparıldı. 38 gündür evlat acısıyla yanıp kavrulan ailesi, adalet çağrısı yaptı: Kızım bayramda elini öpmüştü. Caninin en ağır cezayı almasını istiyoruz.

    Acı yağmuru

    Tarihler, 27 Temmuz'u gösterdiğinde Türkiye bir vahşete tanıklık etti. Aydın Didim'de yaşayan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan, komşusu Nizam Cansızlar (53) tarafından 27 bıçak darbesiyle katledildi.

    Katil, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evlatları canice hayattan koparılan Ayşe-Mehmet Tayhan, katilin en ağır cezayı almasını istedi.

    Acılı anne, "Olaydan bir gün önce dükkana geldi. Yağmur'a 'Bayram geçti, sen benimle bayramlaşmadın. Amcam değil miyim ben senin? Gel elimi öp' diyerek elini öptürdü.

    Bayram hediyesi aldığını söyledi. Kızım dil bölümünü istiyordu. Eşi yabancı olduğu için fırsattan istifade 'Gel eşimle görüşüp konuşursun dilini geliştirirsin' diyerek yakınlık kurmaya çalışıyordu. Yaşı büyük olduğu için hiçbir şekilde şüphelenmedik" dedi.

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    Haberler Yaşam 16 yaşındaki Yağmur Taylan komşusu tarafından 27 bıçak darbesiyle öldürüldü! Ailesi, adalet çağrısı yaptı
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