16 yaşındaki Yağmur Taylan komşusu tarafından 27 bıçak darbesiyle öldürüldü! Ailesi, adalet çağrısı yaptı

Tarihler, 27 Temmuz'u gösterdiğinde Türkiye bir vahşete tanıklık etti. Aydın Didim'de yaşayan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan, komşusu Nizam Cansızlar (53) tarafından 27 bıçak darbesiyle katledildi.

Katil, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evlatları canice hayattan koparılan Ayşe-Mehmet Tayhan, katilin en ağır cezayı almasını istedi.

Acılı anne, "Olaydan bir gün önce dükkana geldi. Yağmur'a 'Bayram geçti, sen benimle bayramlaşmadın. Amcam değil miyim ben senin? Gel elimi öp' diyerek elini öptürdü.

Bayram hediyesi aldığını söyledi. Kızım dil bölümünü istiyordu. Eşi yabancı olduğu için fırsattan istifade 'Gel eşimle görüşüp konuşursun dilini geliştirirsin' diyerek yakınlık kurmaya çalışıyordu. Yaşı büyük olduğu için hiçbir şekilde şüphelenmedik" dedi.