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    • Yaşam
    • 03.09.2021 10:55
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    • 03.09.2021 11:53
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    SON DAKİKA! Kasımpaşa'da otobüs durağına araç daldı! Yaralılar var

    Son dakika haberine göre İstanbul Kasımpaşa'da bulunan bir otobüs durağına hafif ticari araç daldı. Durakta bekleyen kişilerden yaralananlar olduğu belirtildi.

    Kasımpaşa’da otobüs durağına araç daldı

    Beyoğlu, Kasımpaşa'da hafif ticari araç, otobüs durağına daldı. Feci kazada ilk belirlemelere göre içlerinde araç sürücüsünün nde olduğu 7 kişi yaralandı.

    Kaza, saat 10.10 sıralarında Kasımpaşa, Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. Hafif ticari aracın sürücüsü, yolcuların beklediği otobüs durağına daldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre durakta bekleyenlerden 6 kişi ve araç sürücüsü yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

    KAZA ANI KAMERADA
    Öte yandan feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen araç, durağa dalıyor. Durakta oturanlardan bazısı yere düşüyor. Çevredekiler kaza yerine koşarken, işyerindekiler de büyük korku yaşıyor.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA! Kasımpaşa'da otobüs durağına araç daldı! Yaralılar var
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