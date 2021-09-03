Kayseri'de dehşete düşüren cinayet! Komşusunu oğlu top oynarken otomobiline zarar verdiği için öldürmüş

'KENDİMİ KORUMAK İÇİN ATEŞ AÇTIM'

Gözaltına alınan Kahraman'ın emniyetteki ifadesinde, "Evren Karaca ile evlerimiz yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunuyor. Komşumuz olan Evren Karaca'nın oğlu mahallemizde top oynuyordu. Ben de oynadığı topun otomobilime gelmesi nedeniyle kendisine kızdım. Bunu duyan çocuğun babası Faruk Kahraman ile tartışmaya başladık. Bana kürekle saldırmaya çalıştı. Ben de kendimi korumak için evden aldığım av tüfeğiyle Evren Karaca'ya ateş açtım. Pişmanım" dediği öğrenildi.