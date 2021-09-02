Beşiktaş'ta Rus uyruklu 3 turisti bıçaklayan kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven'e 36 yıl hapis cezası

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, daha önce verdiği mütalaayı tekrar ettiğini aktardı.

Söz alan sanık avukatı Muhammet Esat Karabiber ise, mütalaaya katılmadığını belirterek, müvekkilinin önceden husumet sahibi olmadığı müştekilere elverişsiz bıçakla saldırdığını ve bunun "öldürmeye teşebbüs" suçunu değil, "kasten yaralama" suçunu oluşturacağını savundu.

Haksız tahrik indirimi yapılması gerektiğini söyleyen avukat Karabiber, "Müvekkilimin samimi ikrarı da göz önüne alınarak, lehine olan hükümlerin tatbikiyle tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Sanık da önceki beyanlarını tekrar ederek beraatini istedi.