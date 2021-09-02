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    • Yaşam
    • 02.09.2021 13:06
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    • 02.09.2021 13:06
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    Beşiktaş'ta Rus uyruklu 3 turisti bıçaklayan kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven'e 36 yıl hapis cezası

    Son dakika haberi... İstanbul Beşiktaş'ta Rus uyruklu 2'si kadın 3 turisti bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven, 3 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    3 Rus turisti bıçaklamıştı... Flaş karar

    İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3. duruşmaya tutuklu sanık Hasan Hüseyin Yurtseven katıldı. Rusya Başkonsolosluğu'ndan bir görevli de duruşmayı izledi.

    Duruşmada daha önce alınan ara karar gereği sanıkla ilgili Adli Tıp Kurumundan istenen sağlık raporunun dosyaya sunulduğu belirtildi. Okunan raporda, "sanığın ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak herhangi bir akıl sağlığı ve akıl zayıflığının tespit edilemediği, cezai ehliyetinin tam olduğu" vurgulandı.

    Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, daha önce verdiği mütalaayı tekrar ettiğini aktardı.

    Söz alan sanık avukatı Muhammet Esat Karabiber ise, mütalaaya katılmadığını belirterek, müvekkilinin önceden husumet sahibi olmadığı müştekilere elverişsiz bıçakla saldırdığını ve bunun "öldürmeye teşebbüs" suçunu değil, "kasten yaralama" suçunu oluşturacağını savundu.

    Haksız tahrik indirimi yapılması gerektiğini söyleyen avukat Karabiber, "Müvekkilimin samimi ikrarı da göz önüne alınarak, lehine olan hükümlerin tatbikiyle tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

    Sanık da önceki beyanlarını tekrar ederek beraatini istedi.

    Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yurtseven'in 3 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 36 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

    Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        OLAYIN GEÇMİŞİ
        Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi'nde kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Yurtseven ile Rusya uyruklu olduğu belirtilen Aleksandra V., Aleksandra R. ve Maxim M. arasında tartışma çıkmasının ardından Yurtseven, 3 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçmıştı. Yaralılardan durumu ağır olan kişi hastanede tedavi altına alınırken Yurtseven, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, biri ağır derecede yaralanan 3 turistin hastanedeki tedavilerinin ardından ülkelerine döndükleri belirtilmişti.

        İddianamede, sanığın 3 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 27 yıldan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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