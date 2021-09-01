Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 01.09.2021 09:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.09.2021 09:47
    ABONE OL

    Tuzla'da lastiği patlayan araç takla attı: 2 yaralı

    Son dakika haberine göre TEM Otoyolu'nun Tuzla mevkisinde lastiği patlayan hafif ticari araç takla attı. Feci kazada 2 kişi yaralanırken, kazanın ardından TEM'de trafik kilitlendi.

    Tuzla’da lastiği patlayan araç takla attı

    Tuzla'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeki hafif ticari araç lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Önünde kaza yapan araca çarpmamak için fren yapan bir otomobil ise trafik tabelalarına çarptı. TEM otoyolunun trafiği, kazanın ardından felç oldu.


    Kaza, TEM Otoyolu Mehmetçik Vakfı karşısında saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde bulunan Yusuf Ziya Doğan yönetimindeki 34 YA 4363 plakalı hafif ticari aracın seyir halindeyken lastiği patlayınca, kontrolden çıkarak takla attı. Bu sırada arkasından gelen Engin Karadağ'ın kullandığı 34 TD 010 plakalı otomobil ise kaza yapan araca çarpmamak için ani fren yaparak kontrolden çıktı ve trafik tabelasına çarptı. Kazada ilk kazayı yapan Yusuf Ziya Doğan'ın kullandığı hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, diğer otomobilde bulunan 4 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

    Hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf Ziya Doğan ve yanında bulunan Meryem Çelebi, olay yerinde gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye gönderildi. Yaşanan kaza nedeni ile TEM Otoyolu'nun trafiği uzun bir süre aksadı. Otoyolun trafiği ilerleyen saatlerde kaza yapan araçların kaldırılması ile tekrar normal seyrine döndü. Kaza yapan otomobilin sürücüsü Engin Karadağ, "Önümdeki aracın lastiği başladı. Önümde dönmeye başladı. Ben de ona vurmamak için tabela direğine vurdum bilerek" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Pençşir’in dünya ile bağlantısı kesildi!
    Haberler Yaşam Tuzla'da lastiği patlayan araç takla attı: 2 yaralı
        SON DAKİKA