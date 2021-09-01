Emekli polis memuru havlayan köpeğe 5 el ateş etti! Seken mermi 10 yaşındaki Ayşe Sağır'a isabet etti

"SİLAH SESİ İLE DIŞARI ÇIKTIĞIMDA ÇOCUĞUMUN VURULDUĞUNU DUYDUM"

Anne Münevver Sağır ise, "Silah sesi ile dışarı çıktığımda çocuğumun vurulduğunu duydum. Ama köpeğe açılan ateşten yorgun mermi isabet etmiş. Sonra hastaneye gittik. Yorgun mermi olduğunu öğrendik. Köpeğin vurulduğunu öğrendik. Köpek ise 3-4 saat süren bir ameliyat oldu. Burada park olduğu için çocukların içinde yaşandı olay. Köpek havlayınca o da yanındaki silahı çıkartıp ateş etmiş" ifadelerini kullandı.