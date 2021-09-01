Emekli polis memuru havlayan köpeğe 5 el ateş etti! Seken mermi 10 yaşındaki Ayşe Sağır'a isabet etti

Olay, geçtiğimiz cuma akşamı Sapanbağları Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokaktan geçen emekli polis memuru S.Ç.'ye, "Zeyna" isimli sokak köpek havladı. S.Ç. de bunun üzerine silahını çıkararak köpeğe 5 el ateş etti.
Bu sırada sokakta oyun oynayan çocuklar korkarak kaçtı. Seken mermilerden biri 10 yaşındaki Ayşe Sağır'ın koluna isabet etti. Yaralanan Ayşe Sağır en yakın hastaneye giderek ayakta tedavi olurken, yaralı köpek de Pendik'te veterinere götürüldü.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, köpeğin ve çocuğun yaralanmasına neden olduğu öne sürülen S.Ç.'yi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç.'nin mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.