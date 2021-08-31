Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! O anlar kamerada

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza kameralara yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 ay önce Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu T5 tüneli girişinde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, emniyet şeridinde duran otoyol işletmesine ait kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobile, seyir halindeki araçlar çarpmaktan son anda kurtuldu.
SANİYE SANİYE KAMERADA
Feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin emniyet şeridinde bekleyen kamyonete çarptığı görülüyor.