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    • Yaşam
    • 31.08.2021 19:52
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    • 31.08.2021 20:04
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    Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! O anlar kamerada

    Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda otomobil, emniyet şeridinde bekleyen kamyonete çarptı. Feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

    İHA
    Feci kaza kamerada!

    Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza kameralara yansıdı.

    Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 ay önce Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu T5 tüneli girişinde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, emniyet şeridinde duran otoyol işletmesine ait kamyonete çarptı.

    Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobile, seyir halindeki araçlar çarpmaktan son anda kurtuldu.

    SANİYE SANİYE KAMERADA
    Feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin emniyet şeridinde bekleyen kamyonete çarptığı görülüyor.

        Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yolun ortasında duruyor.

        Aynı istikamette seyir halinde olan araçlar ise otomobile çarpmaktan son anda kurtuluyor.

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        Haberler Yaşam Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! O anlar kamerada
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