Bolu'da kediyi tekmeleyen saldırgan sonra da kulübesini parçaladı!

O anlar kadınlardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.





Kadınların tepki gösterdiği kişi, kediler için bırakılan mamaların etrafı pislettiğini bir daha bu bölgede kedi görürse yine aynısını yapacağını söyledi. Mahalleli bu kişi hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi.