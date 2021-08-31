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    • Yaşam
    • 31.08.2021 21:00
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    • 31.08.2021 21:03
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    Bolu'da kediyi tekmeleyen saldırgan sonra da kulübesini parçaladı!

    Bolu'da vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Bir kişi, apartmandaki komşularının bina dışında beslediği kediyi tekmeledi, ardından kedi kulübesini tekmeleyerek parçaladı. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

    DHA
    Bu kadarına da pes artık!

    Bolu'da, bir kişi, apartmandaki komşularının bina dışında beslediği kediyi tekmeledi, ardından kedi kulübesini tekmeleyerek parçaladı.


    Umutkent Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan kişi, iddiaya göre hayvanseverlerin beslediği kediyi tekmeledi. Bu sırada bina dışında bulunan kadınlar, kediye neden tekme attığını sordu.

    Bu kişi, "Atarım ben. Sen kimsin. Burası babanın yeri değil. Kaldır bunu buradan" diyerek kedi kulübesini tekmeleyerek parçaladı, ardından da kadınlara küfretti.

    O anlar kadınlardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



    Kadınların tepki gösterdiği kişi, kediler için bırakılan mamaların etrafı pislettiğini bir daha bu bölgede kedi görürse yine aynısını yapacağını söyledi. Mahalleli bu kişi hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi.

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    Haberler Yaşam Bolu'da kediyi tekmeleyen saldırgan sonra da kulübesini parçaladı!
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