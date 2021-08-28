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    • Yaşam
    • 28.08.2021 09:12
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    • 28.08.2021 09:22
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    Sultangazi'de yüksek sesli müzik kavgası! Şikayet üzerine gelen polise saldırdılar

    İstanbul'un Sultangazi ilçesinde mahalle arasındaki bir düğünde yüksek sesle müzik yayını yapıldığı gerekçesiyle çıkan kavgaya polis havaya ateş ederek müdahale etti. Saldırganlar polise sandalye fırlatıp, aralarına alarak darp etmeye çalıştılar. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Haberin detayları...

    İHA
    DHA
    Yüksek sesli müzik kavgası! Polise saldırdılar
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    Olay, saat 22.00 sularında Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle arasındaki düğünde yüksek sesle müzik çalındı. Bazı kişiler sokakta saatlerce yüksek sesle eğlence yapanlardan şikayetçi oldu. Şikayete rağmen müzik yayınına devam edilmesi üzerine iki grup arasında kavga çıktı.

    Olay yerine gelen polis ekipleri şahısları uyarmak istedi ama yetersiz kaldı. Polis sokaktaki kavgayı ayırabilmek için birkaç kez havaya ateş etti.

    Bu sırada şahıslar kendilerini uyaran polis ekiplerine sandalye fırlatarak, sopalarla saldırmaya başladı. Polis ekipleri kendilerini korumaya çalışırken, saldırganlar polisleri aralarına alarak darp etmek istedi.

        Bazı kişilerin aldıkları darbelerle yaralandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        Yüksek sesli müzik kavgası! Polise saldırdılar
        Haberler Yaşam Sultangazi'de yüksek sesli müzik kavgası! Şikayet üzerine gelen polise saldırdılar
            SON DAKİKA