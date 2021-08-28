Sultangazi'de yüksek sesli müzik kavgası! Şikayet üzerine gelen polise saldırdılar

Olay, saat 22.00 sularında Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle arasındaki düğünde yüksek sesle müzik çalındı. Bazı kişiler sokakta saatlerce yüksek sesle eğlence yapanlardan şikayetçi oldu. Şikayete rağmen müzik yayınına devam edilmesi üzerine iki grup arasında kavga çıktı.