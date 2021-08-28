Bayan trafo hırsızı | Yurttan haberler

Denizli Merkezefendi'de ev hanımı Aysun S. (31), 10 metrelik direğe tırmandı. 250 kiloluk aküyü tek başına söktü. 2 suç ortağıyla birlikte aşağıya indirip götürdü. Büyük şaşkınlık yaşayan jandarma ekipleri, Aysun S. ile oto tamircileri Selahattin T. (28) ve Yılmaz Ç.'yi (46) düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. S'nin 8, oto tamircileri T'nin 10 ve Ç'nin ise 6 suç kaydının olduğu tespit edildi.
NERDESİN MERVE!
Diyarbakır'lı hemşirelik öğrencisi Merve Mutlu, "Staj başvurusu yapacağım" deyip evden çıktı. Sırra kadem bastı. Ailesi hayatından endişe ediyor.
DOĞAYI PAYLAŞAMADILAR
Ayı ile mücadelesini sosyal medyadan paylaştı. Yorum yağınca şaşırdı: Herkes ayının tarafını tutuyor.
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Trabzon Maçka'daki evinde tatil yaptı. Bu sırada bir ayı evine dadandı.
POLİSİN 'ELENA' SAĞLIK
İstanbul'da Rus manken Elena Sergeeva, kapkaca uğradı. Polisler zanlıyı yakaladı. O da sosyal medyadan mesaj yayınladı: Türk polisine çok teşekkür ediyorum.
12 KİŞİLİK MAHALLE
İSTANBUL Fatih'te 57 mahalleden biri olan Sarıdemir Mahallesi'nin nüfusu gündüz 150-200 binlere çıkarken, gece ise 12 kişiye düşüyor. Mahallede birçok dükkan, restoran ve imalathane bulunuyor. Ayrıca mahallede Alipaşa Hanı, Kantarcılar Camii ve Ahi Çelebi Camii gibi tarihi eserler de yer alıyor. Mahalle sakini Erhan Azan, "Buradaki esnafın hepsi değişik semtlerde oturuyor. Saat 20.00 olunca herkes dükkanları kapatıyor evlerine gidiyor. Gece sadeec 12 kişi kalıyor. Bu yüzden hem Fatih'in, en de İstanbul'un en az nüfuslu mahallesi" diye konuştu.
VAAYZO
İngiltere'deki Hannam's Müzayede Evi'nde, 15 bin sterlin değerindeki vazo, 550 bin sterline (6,31 milyon lira) satıldı. Vazonun İmparator Qianlong (1735- 1796) dönemine ait olduğu ortaya çıktı. 30 santimlik vazo, bir ev yıkımı karşılığında ödeme olarak bugünkü sahibine verilmişti.
TARİHİ AÇILIŞ
Manisa'nın Demirci ilçesinde bulunan 600 yıllık Hacı Hasan Camii, ibadete açıldı. Caminin temelinden itibaren dış cephesi güçlendirildi. Eğik olan eski minaresi yıkılarak aslına uygun 31 metrelik yeni minare yapıldı.
NERDESİN MERVE!
Diyarbakır'lı hemşirelik öğrencisi Merve Mutlu, "Staj başvurusu yapacağım" deyip evden çıktı. Sırra kadem bastı. Ailesi hayatından endişe ediyor.
DOĞAYI PAYLAŞAMADILAR
Ayı ile mücadelesini sosyal medyadan paylaştı. Yorum yağınca şaşırdı: Herkes ayının tarafını tutuyor.
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Trabzon Maçka'daki evinde tatil yaptı. Bu sırada bir ayı evine dadandı.
POLİSİN 'ELENA' SAĞLIK
İstanbul'da Rus manken Elena Sergeeva, kapkaca uğradı. Polisler zanlıyı yakaladı. O da sosyal medyadan mesaj yayınladı: Türk polisine çok teşekkür ediyorum.
12 KİŞİLİK MAHALLE
İSTANBUL Fatih'te 57 mahalleden biri olan Sarıdemir Mahallesi'nin nüfusu gündüz 150-200 binlere çıkarken, gece ise 12 kişiye düşüyor. Mahallede birçok dükkan, restoran ve imalathane bulunuyor. Ayrıca mahallede Alipaşa Hanı, Kantarcılar Camii ve Ahi Çelebi Camii gibi tarihi eserler de yer alıyor. Mahalle sakini Erhan Azan, "Buradaki esnafın hepsi değişik semtlerde oturuyor. Saat 20.00 olunca herkes dükkanları kapatıyor evlerine gidiyor. Gece sadeec 12 kişi kalıyor. Bu yüzden hem Fatih'in, en de İstanbul'un en az nüfuslu mahallesi" diye konuştu.
VAAYZO
İngiltere'deki Hannam's Müzayede Evi'nde, 15 bin sterlin değerindeki vazo, 550 bin sterline (6,31 milyon lira) satıldı. Vazonun İmparator Qianlong (1735- 1796) dönemine ait olduğu ortaya çıktı. 30 santimlik vazo, bir ev yıkımı karşılığında ödeme olarak bugünkü sahibine verilmişti.
TARİHİ AÇILIŞ
Manisa'nın Demirci ilçesinde bulunan 600 yıllık Hacı Hasan Camii, ibadete açıldı. Caminin temelinden itibaren dış cephesi güçlendirildi. Eğik olan eski minaresi yıkılarak aslına uygun 31 metrelik yeni minare yapıldı.