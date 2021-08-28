Antalya'da tehlikeli yolculuk! Motosiklete taktığı iki farklı pusetle çocuklarını gezdirdi

Antalya şehir merkezinden Serik istikametine gitmekte olan motosiklet sürücüsü bir babanın, iki çocuğunun seyahati için bulduğu çözüm adeta 'pes' dedirtti. Kullandığı motosiklete sağ ve sol tarafta olmak üzere iki farklı puset yerleştiren baba, çocuklarını bu pusetlere koydu.
Çocukları ile birlikte D-400 kara yolu üzerinde bu şekilde seyreden baba, çocuklarının canlarıyla oynadı. Babanın ve çocuklardan birinin kafasında kask olmaması ise büyük tepki çekti. Motosiklet kara yolunda bir süre daha seyahat ettikten sonra gözden kayboldu.
Çocukları ile birlikte D-400 kara yolu üzerinde bu şekilde seyreden baba, çocuklarının canlarıyla oynadı. Babanın ve çocuklardan birinin kafasında kask olmaması ise büyük tepki çekti. Motosiklet kara yolunda bir süre daha seyahat ettikten sonra gözden kayboldu.