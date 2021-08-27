Türkiye'nin en büyük krater gölü olan ve her yıl yüz binlerce ziyaretçisi olan Nemrut Krater Gölü çevresinde yangın çıktı. Dünyanın 2'nci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut kalderasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede bulunan ziyaretçiler yangına müdahale ederken, itfaiye ekiplerine de haber verdi. Şimdiye kadar büyük bir alanda alevler yükselirken, doğa harikası kalderayı dumanlar kapladı.
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' verilen 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, son yıllarda kampçıların da yeni gözdesi haline gelmişti.
- Yaşam
- 27.08.2021 15:03
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- Son Güncelleme:
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- 27.08.2021 15:03
Nemrut kalderasında korkutan yangın
Türkiye'nin en turistik yerlerinden olan ve her yıl yüz binlerce ziyaretçi ağırlayan Nemrut Krater Gölü çevresinde yangın çıktı. Doğa harikası kalderayı dumanlar kapladı.
Türkiye'nin en büyük krater gölü olan ve her yıl yüz binlerce ziyaretçisi olan Nemrut Krater Gölü çevresinde yangın çıktı. Dünyanın 2'nci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut kalderasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede bulunan ziyaretçiler yangına müdahale ederken, itfaiye ekiplerine de haber verdi. Şimdiye kadar büyük bir alanda alevler yükselirken, doğa harikası kalderayı dumanlar kapladı.