Annesini bıçaklayarak öldüren genç tutuklandı! Sigara yüzünden tartıştıklarını söyledi

Çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde A.P.'nin vücudunda çok sayıda bıçak yarası olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. H.P. öz annesini öldürdüğü gerekçesi ile polis tarafından gözaltına alınırken, A.P.'nin cansız bedeni de olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.