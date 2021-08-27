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    • Yaşam
    • 27.08.2021 16:57
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    • 27.08.2021 16:57
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    FerD.K ve Karan Almanya'dan Türkiye'ye İspanyol ateşi 'Chica' ile seslendi

    Almanya’da yaşayan Türk sanatçıları ‘FerD.K ve Karan’ ‘Chica’ ismini verdikleri müzik projelerini yayınladılar. Geçtiğimiz sezon ‘Zemheri’ isimli dizi ile gündeme gelen başarı ses sanatçısı ‘FerD.K’ bu sefer müzik projesi ile gündeme oturdu. Almanya’da uzun süredir müzik ve şan dersleri alan ünlü dizi oyuncusu ‘Chica’ ismini verdiği afro latin tarzdaki müzik çalışması ile sosyal medyanın konuşulanları arasına girdi.

    Almanya’dan Türkiye’ye İspanyol ateşi ’Chica’ ile seslendi

    Avrupalı rap müzik sanatçısı 'Karan' ile düet gerçekleştirdiği 'Chica' şarkısı Spotify başta olmak üzere tüm müzik mağazalarında en çok dinlenenler arasında yerini aldı. FerD.K pandemi sürecine rağmen Almanya ve Türkiye arasında müzik bağları kurarak en iyi performansı gösterdiklerini bu noktada Grammy ödüllü sanatçılar ile çalışan global müzik prodüktörü 'Tamer Şengül'ün kendilerine tecrübe ve enerji anlamında özel bir ilgi gösterdiğini paylaştı. 'Chica' latin ezgileri ve Afro tınılarının eşsiz melodileri ile tüm yaz döneminin vazgeçilmezi olmaya aday gibi gözüküyor.

    'Chica' şarkısının müzik klibini tanınmış söz yazarı ve ses sanatçısı 'Ayla Çelik' özel instagram hesabı üzerinden takipçileri ile paylaşarak genç müzisyenlere destek verdi. Çok kısa bir süre içerisinde radyolarda en fazla çalınanlar listesine girmeyi de başaran ikili canlı yayın katılımları ile radyolarda müzikseverler ile buluşmaya devam ediyor. FerD.K ve Karan düet ve solo şarkıları uzun süre konuşulanlar arasında yer alacak gibi duruyor.

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