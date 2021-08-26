Ankara'da mahalleliyi isyan ettiren ses! "Korkudan sabaha kadar uyuyamıyoruz"

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 1,5 ay önce mahalle arasında açılan hayvanat bahçesindeki 2'si yetişkin 12 aslan ve 2 kaplan kükremeye başlayınca mahalleli isyan etti. Araziyi restoran işleteceklerini söyleyerek kiraladıklarını ileri süren arsa sahibi Yılmaz Kıbrıs, işletme hakkında suç duyurusunda bulundu. İşletmenin bitişiğinde oturan Niyazi Gürel, hayvanat bahçesinin kapatılması için belediyeye başvurduğunu belirterek "Sabaha kadar aslanların kükremesinden uyuyamıyoruz. Bugün bir aslan kaçsa kim yakalayacak" dedi. Hayvanat bahçesi sahibi Ahmet Zeki Öner ise, "Aslanlar 20 saat uyuyan hayvanlar. Günde 1-2 kere kükrüyorlar. O da 1 veya 2 dakika sürüyor" diye konuştu.
Ankara'da mahalleliyi isyan ettiren ses
Başkent'te yaşayan iş insanı Ahmet Zeki Öner, Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'nde 4 bin metrekarelik araziyi 2015 yılında Yılmaz Kıbrıs'tan kiraladı. Sözleşmede kullanılacak alan 'Restoran, kafe, açık kapalı düğün ve organizasyon hizmetleri' olarak belirlendi. Öner, 5,5 yıl boyunca kafe olarak işlettiği arazinin bir bölümünü bu yıl hayvanat bahçesine çevirdi. Balıkesir'deki ErdekLand Hayvanat Bahçesi ile Antalya'dan getirdiği aslanlar, Bengal kaplanı, tavus kuşu, geyik ve maymun ile hayvanat bahçesi oluşturdu. Ancak 1,5 ay önce açılışı yapılan hayvanat bahçesinde 2'si yetişkin 12 aslanın kükreme sesi korku yarattı. Mahalle sakinleri aslanların kükreme sesi ile hayvanat bahçesinin pis koku yaydığı gerekçesiyle tepki gösterdi.
Araziyi restoran işleteceklerini söyleyerek kiraladıklarını ileri süren arsa sahibi Yılmaz Kıbrıs, firma hakkında 'imar kirliliğine neden olma', 'resmi evrakta sahtecilik' ve 'hayvan koruma kanuna muhalefet' suçundan Gölbaşı Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.
'AMACI DIŞINDA KULLANILDIĞINI TESPİT ETTİM'
Arsa sahibi Yılmaz Kıbrıs, iş insanı Ahmet Zeki Öner'e araziyi kafe ve restoran olarak kullanılması için kiraya verdiğini belirterek, "Fakat sonradan almış olduğum haberler doğrultusunda buranın amacı dışında kullanıldığını tespit ettim. Evim yan tarafta olduğu için de aşırı derecede kokudan ve hayvan sesinden rahatsızım. Kendileriyle konuştuğumda şimdilik geçici olarak yaptıklarını, sonradan taşınacaklarını söylediler. Fakat ben buna inanmıyorum. Çünkü yerleşmiş oldukları bir yerden çıkacaklarını tahmin etmiyorum. Sözleşmemin bitmesine 3 yıl kadar zaman kaldı. Bu sözleşmeye bir süre uydular. Benim haberim olmadan birtakım değişiklikler yaparak 'Aslanpark' dedikleri bir işletmeye çevirdiler" dedi.
'ASLANLARIN KÜKREMESİNDEN KORKUYORUZ'
Hayvanat bahçesinin bitişiğinde oturan Niyazi Gürel, 1996 yılından bu yana aynı evde oturduğunu söyleyerek, "1,5 aydır huzurumuz tamamen kaçtı. Sabaha kadar aslanların kükremesinden korkuyoruz. Bugün bir aslan kaçsa kim yakalayacak? Koku ve sivrisinekten rahatsız oluyoruz. İki evin arasında hayvanat bahçesi olur mu? Ankara'nın göbeğinde, villaların arasında 1,5 dönümde hayvanat bahçesi olur mu? Şehrin göbeğinde böyle bir şey olamaz. Canımızdan bezdik. Aslan idrarını yapıyor, kokuyor. Biz burada perişan olduk" diye konuştu.
Gürel, hayvanat bahçesinin kapatılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne şikayette bulundu. Belediyeden ise, "Ekiplerimizce yapılan kontrolde işletmenin herhangi bir ruhsatının olmadığı görülmüş, hayvanlarla ilgili ruhsatlandırmanın ise Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan olduğundan zabıta mevzuatınca yapılacak bir işlem yoktur" yanıtı verildi.