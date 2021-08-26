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    • Yaşam
    • 26.08.2021 13:12
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    • 26.08.2021 13:12
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    Konya'da inşaatta beton dökümü sırasında göçük! 1'i ağır 3 yaralı

    Konya'da yapımı süren bir inşaatta beton dökümü esnasında çöken tahta kalıplar altında kalan 3 işçi yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırılırken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Konya’da inşaatta beton dökümü sırasında göçük

    Konya'nın Ereğli ilçesinde beton dökümü sırasında çöken tahta kalıpların altında kalan 3 işçi yaralandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait Ereğli Bakımevi Şefliği'nin ek bina inşaatında bugün saat 11.00 sıralarında 1'inci katın beton dökümü sırasında tahta kalıplar çöktü. İşçiler Hayati Pamuk (46), Şaban İmir (55) ve Hüseyin Pamuk (21) kalıpların altında kaldı.

    Yaralı 3 işçi mesai arkadaşları ve çağırılan sağlık ekipleri tarafından göçüğün altından çıkarılıp ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hayati Pamuk'un sağlık durumunun ciddiyeti koruduğu belirtildi.

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