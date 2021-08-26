Esenler'de emlakçılık yapan E.B. (35) bir süredir yaşadığı sağlık problemi için arkadaşının tavsiyesiyle hacamat ve sülük tedavisi yaptırmaya karar verdi. Arkadaşının aynı tedaviyi yaptırdığı Fatih Aksaray'da tabelası da bulunmayan apartman dairesine gitti.
Özel bölgeye hacamat ölümle bitiyordu
İddiaya göre burada, E.B.'nin özel bölgesine sülük işlemi uygulandı, ardından aynı bölgeye jiletle kesik atılarak hacamat işlemi yapıldı. Eve giderek duşa giren E.B., fenalaştı, hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedavi gören kadın, daha sonra Şehremini Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.
ZİLİNDE 'SAĞLIKÇI' YAZAN DAİREYE BASKIN
E.B'nin şikayeti üzerine harekete geçen Şehremini Polis Merkezi Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, belirtilen adrese gittiklerinde 6 katlı binada herhangi bir tabela göremedi. Polis, zilinde 'sağlıkçı' yazan daireye baskın yaptı.