Benan Kocadereli, Bodrum tatilinde, otel çalışanı tarafından soyuldu

Başarılı mimar, tatil için gittiği Bodrum'da hırsız şoku yaşadı... Türkiye, mimar Benan Kocadereli'yi eşinin ihanetiyle tanıdı! Evli ve 2 çocuk babası işadamı Mahmut Yazıcıoğlu, 2020'nin mart ayında sunucu Ece Erken ile yasak aşka başladı!

Hatta Erken, sevgilisinin eşiyle aynı evde kalmasına dayanamadı! Yazıcıoğlu ile eşi Benan'a ait araçları parçaladı!

Skandal olay sonrası Benan Kocadereli, eşinden boşandı.

İSTİFA EDİP KAÇMIŞ

Yeni bir hayata başladı. Geçtiğimiz günlerde de Muğla Bodrum'da tatile çıktı.

Göltürkbükü'ndeki lüks bir otelde konaklarken hayatının şokunu yaşadı! Çünkü 80 bin dolarlık saati (yaklaşık 670 bin lira) otel görevlisi E.K tarafından çalındı! Saatini odada bulamayan genç kadın Jandarma'yı aradı.

Ekipler, kaçmaya çalışan E.K'yı Milas- Bodrum Havalimanı'nda yakaladı! Saati çaldığı gün otelden istifa ettiği ortaya çıkan şüpheli gözaltına alındı.