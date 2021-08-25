Son dakika: Kartal’daki anne ve kız cinayetinde şeytani plan deşifre oldu!





Polis ekipleri, tutarsız konuşmalarından şüphelendiği Özcan'ı ifadesi almak üzere polis merkezine götürdü. Burada yapılan sorgusunda Özcan, cinayeti itiraf etti.



"UFO GÖREN GÜVENLİK"

Öte yandan Özcan'ın 2013 yılında 'Gebze'de UFO gören güvenlik görevlisi' şeklinde basında yer aldığı öğrenildi.



CİNAYETİN SEBEBİ DAİRE Mİ?

Ahmet Özcan'ın borçları olduğu ve bu nedenle evi satması için annesine baskı yaptığı öğrenildi. Özcan'ın daha önce de annesi Azime Özcan'a kendilerine ait bir daireyi sattırdığı ortaya çıktı. Ayrıca Özcan'ın daha önce 2 kez evlendiği ve şu anda evli olduğu kadınla da boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.



Özcan'ın, evin satılmasını istemesi nedeniyle cinayetleri işlediği üzerinde duruluyor.

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