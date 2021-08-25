Son dakika: Kartal’daki anne ve kız cinayetinde şeytani plan deşifre oldu!

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi Keskin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada yaşandı. Evden gelen kötü kokular üzerine bina sakinleri polise ihbarda bulundu.
Anne ve kız cinayetinde şeytani plan deşifre oldu!
Eve giren polis ekipleri anne Azime Özcan ve kızı Yasemin Özcan'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Kadınların cesetlerinde bıçak darbeleri olduğu ve bıçaklanma nedeniyle öldükleri tespit edildi.
Kartal'da anne ve kız kardeşini öldüren soğuk kanlı katil kamerada
Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada, özel güvenlik görevlisi Ahmet Özcan'ın annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürdüğünü tespit etti.