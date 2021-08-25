İşte Alaçatı'daki cinayete sebep olan kadın ve akrabasının görüntüleri

İzmir Alaçatı'da işadamı Alpay Kalyon, eğlendiği barın önünde kadınları döven bir adama engel olmak istedi. Vale Faruk Baştosun tarafından katledildi. Kavgaya karışan Maşallah Türkmen, Oğuzhan Geyik ve kendilerini saklayan otel sahibi C.Ü., M.T. ve O.S. ile gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Baştosun, verdiği ifadede "Kavga bizim barın önüne taşmıştı. Burada kavga etmeyin deyince bana küfür etti. Ben de bıçakladım" dedi. Bu üç kadını döverken engel olunan bar müşterisinin İstanbul'a döndüğü öğrenildi.

Kadınlarla birlikte ifadesi alınan bu müşterinin kimseden şikayetçi olmadığı kaydedildi. Kadınların da akrabası olduğu için kendilerini döven adamı affettikleri belirtildi.

Ancak aynı kadınların kendileri için canını siper eden Kalyon ailesine başsağlığı bile dilemedikleri belirlendi. CEYLAN TORLAK.

KATİL FARUK BAŞTOSUN'UN İLGİNÇ İFADESİ!

İşadamı Alpay Kalyon'u hiç acımadan bıçaklayan Baştosun, "Bana küfür etti" yalanına sığındı.