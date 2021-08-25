Böbrek hastasıyken yattığı hastanede doktorla arkadaş oldu: Şimdi ise öğrencisi...

Bursa'da ailesiyle yaşayan Su Emin (28), 17 yaşındayken kronik böbrek hastası olduğunu öğrendi. Çaresini İstanbul'da aramaya karar verdi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever'le tanıştı.
Hastalarından biri olarak tedavisine başlandı. Yaşıtları okula giderken o haftada üç gününü hastanede diyaliz ünitesinde geçirdi. En büyük ideali doktor olmaktı. Ailesi ise doktorluğun yorucu mesaisinden dolayı hastalığı nedeniyle kızlarının tıp fakültesine girmesini hiçbir zaman istemedi.
Prof. Dr. Sever'e "Ben tıp okuyacağım" dediğinde, başta o bile inanamadı. Çünkü hastalığı ve diyaliz, hayatını yeterince zorlaştırıyordu. Bu şartlarda yoğun bir ders maratonu ile tıp fakültesine girebileceğinden kimsenin umudu yoktu. Ama Su Emin, herkesi şaşırttı, 2014 yılında girdiği sınavlarda Van 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.