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    Böbrek hastasıyken yattığı hastanede doktorla arkadaş oldu: Şimdi ise öğrencisi...

    Kronik böbrek hastası Su Emin, Prof. Dr. Mehmet Sever'le tanıştı. Diyalizde kaldığı hastanede tıp fakültesini kazandı. Sever'in öğrencisi olan Emin, meslektaşı da olmayı başardı. Prof . Dr. Mehmet Sever, "Su, beni mahcup etti. Öyle ümit ediyorum ki gelecekte onunla birlikte hasta başı viziti yapacağız. Bu sefer hasta tedavisi konusunda onunla fikir alışverişi olacak" diye konuştu.

    Tıpatıp başarı!

    Bursa'da ailesiyle yaşayan Su Emin (28), 17 yaşındayken kronik böbrek hastası olduğunu öğrendi. Çaresini İstanbul'da aramaya karar verdi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever'le tanıştı.

    Hastalarından biri olarak tedavisine başlandı. Yaşıtları okula giderken o haftada üç gününü hastanede diyaliz ünitesinde geçirdi. En büyük ideali doktor olmaktı. Ailesi ise doktorluğun yorucu mesaisinden dolayı hastalığı nedeniyle kızlarının tıp fakültesine girmesini hiçbir zaman istemedi.

    Prof. Dr. Sever'e "Ben tıp okuyacağım" dediğinde, başta o bile inanamadı. Çünkü hastalığı ve diyaliz, hayatını yeterince zorlaştırıyordu. Bu şartlarda yoğun bir ders maratonu ile tıp fakültesine girebileceğinden kimsenin umudu yoktu. Ama Su Emin, herkesi şaşırttı, 2014 yılında girdiği sınavlarda Van 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.

        Bir yandan tedavisine devam edip bir yandan okuluna giden Emin, bir süre sonra yatay geçişle İstanbul Tıp Fakültesi'ne girmeyi başardı. Doktoru olan Prof. Dr. Sever'in öğrencisi oldu. Onun bu gayretine duyarsız kalmayan Türk Böbrek Vakfı da eğitim hayatı boyunca Emin'e eğitim bursu verdi. Genç kadın yıllardır hasta olarak bulunduğu hastane koridorlarından, doktor olarak mezun olmayı başardı. Ailesine büyük gurur yaşattı.

        HOCAM BENİ HEP TEŞVİK ETTİ


        Dr. Su Emin, "Mehmet Hocamın benim hayatımda çok büyük bir rolü var. Ailemin isteksizliğine rağmen o beni hep teşvik etti. Hem doktorum oldu, hem de meslektaşım oldu" dedi.
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