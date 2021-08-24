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    Çeşme'de Alpay Kalyon adlı genç, vale tarafından öldürüldü! TAKVİM, vale terörünün peşine düştü

    Alpay Kalyon, eşi ve arkadaşlarıyla Çeşme'deki mekana eğlenmeye gitti. Kulübün önünde bir çiftin kavgasına denk geldi. Onları ayırmak isterken valenin saldırısıyla can verdi. Tatilciler ve mekan sahipleri, vale terörüne tepki gösterdi: Bu kaçıncı olay. Emniyet neden mekan kapılarında vale denetimi yapmıyor. Polis karadan, Sahil Güvenlik ise denizden kızılötesi kameralarla ormanlık alanları ve plajları taradı. Oğuzhan G., Faruk B. ve Maşallah T'yi arazide kaçarken kıskıvrak yakaladı.

    Vale terörü
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    İzmir Çeşme'de bir gece kulübüne eğlenmeye giden Alpay Kalyon (33), kapıda sevgilisi ile tartışan bir çifti ayırmak istedi. Bu sırada bir vale, Faruk B., Kalyon'u kalbinden bıçaklayarak katletti.

    Gece kulübü cinayetinin detayları ortaya çıktı

    Daha önce de 50 lira için adam öldüren, müşterileri tehdit eden silahlı valeler, bu olayla bir kez daha gündeme geldi. Çeşme'de ve Bodrum'da bazı mafya gruplarının mekanların zorla vale ve güvenlik işlerini aldığı iddia edildi.

    PERDE ARKASINDA İKİ MAFYA
    İki mafya liderinin önderlik ettiği bu çeteleşmede sicili düzgün olan mafya üyelerine şirket kurdurulduğu kaydedildi. Mafya üyelerinin bu bölgelerde mekanların güvenlik ve vale işlerini yürüttüğü öğrenildi. Bu çetenin işlerini alamadıkları mekanlarda ise silahlı eylem yaparak gözdağı verdikleri de belirtildi.

        MEKAN SAHİPLERİ ÇARESİZ
        Çeşme'de ismini vermek istemeyen bir işletme sahibi, "Mekan açacaksan, belli bir gruptan hizmet almak zorundasın. Yani, onların korumasında olmalısın. Başına bir şey gelmesin istiyorsan, bunu yapacaksın" diyerek çaresizliğini dile getiriyor.

        Bodrum'da ünlü bir işletmenin sahibi ise, "Burada iki gurup aralarında anlaşmışlar. İşletmeleri de paylaşmışlar. O gruba güvenlik işini verince seni kimse rahatsız etmiyor. Ama kapıdaki adama sabıkası var mı yok mu diye soramıyorsun. Bize kimi gönderirlerse ona razı alıyorsun" diye konuştu.

        EMNİYET NEREDE!
        Sık sık gündeme gelen vale terörü karşısında emniyetin yeterince tedbir almaması, hem mekan sahiplerini, hem de müşterileri çaresiz bırakıyor. Bu konuda İzmir ve Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne çağrı yapan vatandaşlar, "Neden mekan kapılarında bulunan valelerle ilgili bir denetim yapılmıyor. Bu işlerin arkasında olanlar araştırılmıyor" diyor...

            KALEŞLİ GÖZDAĞI!
            Güvenlik             ve vale olarak mekanlara çöken mafya gurupları, tam teçhizatlı olarak görev yapıyor. İddiaya valelerin özel araçlarının bagajında, bırakın küçük silahları kaleşnikoflar bile bulunuyor. "Motosikletli gözdağı gurupları" kuran mafyanın, kendilerine işi vermeyen işletmeleri kurşunlattırıyor...
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