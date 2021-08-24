Çeşme'de Alpay Kalyon adlı genç, vale tarafından öldürüldü! TAKVİM, vale terörünün peşine düştü

Bodrum'da ünlü bir işletmenin sahibi ise, "Burada iki gurup aralarında anlaşmışlar. İşletmeleri de paylaşmışlar. O gruba güvenlik işini verince seni kimse rahatsız etmiyor. Ama kapıdaki adama sabıkası var mı yok mu diye soramıyorsun. Bize kimi gönderirlerse ona razı alıyorsun" diye konuştu.