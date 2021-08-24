Çeşme'de Alpay Kalyon adlı genç, vale tarafından öldürüldü! TAKVİM, vale terörünün peşine düştü

İzmir Çeşme'de bir gece kulübüne eğlenmeye giden Alpay Kalyon (33), kapıda sevgilisi ile tartışan bir çifti ayırmak istedi. Bu sırada bir vale, Faruk B., Kalyon'u kalbinden bıçaklayarak katletti.
Gece kulübü cinayetinin detayları ortaya çıktı
Daha önce de 50 lira için adam öldüren, müşterileri tehdit eden silahlı valeler, bu olayla bir kez daha gündeme geldi. Çeşme'de ve Bodrum'da bazı mafya gruplarının mekanların zorla vale ve güvenlik işlerini aldığı iddia edildi.
PERDE ARKASINDA İKİ MAFYA
İki mafya liderinin önderlik ettiği bu çeteleşmede sicili düzgün olan mafya üyelerine şirket kurdurulduğu kaydedildi. Mafya üyelerinin bu bölgelerde mekanların güvenlik ve vale işlerini yürüttüğü öğrenildi. Bu çetenin işlerini alamadıkları mekanlarda ise silahlı eylem yaparak gözdağı verdikleri de belirtildi.