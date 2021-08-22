Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 22 Ağustos 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Sibel ile Yakup Ünsal'ın prensesi Güneş Ünsal



Havva ile Atilla Kukul'un fıstıkları Nehir Kukul



Deniz ile Birol Şentürk'ün yavruları Görkem Tuna ve Abdülhamid Han



Nevin Eraydın ve Ferdan Bahçevan'ın yakışıklısı Yiğit Bahçevan