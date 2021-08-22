İETT'de maskesini burnunun altına indiren şüpheli kadın yolculara küfretti

"Az önce saat 16:00 kalkışlı Kadıköy/Pendik 16 numaralı 34 TP 9889 plakalı otobüste bir adam maskesini takmadığı için defalarca kez uyarıldı. Adam hiçbirine aldırış etmedi. Bir sürü hakaretlerde bulundu.

İndirebiliyorsanız indirin diyerek pişkin pişkin gülmeye devam etti. Hatta şoför bey indirmediği için daha çok cesaret aldı. Bazı kadınların arkasından, 'Benim iyi zamanıma denk geldiniz. Ben hapiste yattım. Sizi parçalardım. S..... yersiniz görürsünüz gününüzü' gibi cümleler kurdu.

Bu şekilde yolculuk etmeye devam etti. Bu şahıs toplu taşımalara binemesin. Hem bir kadın olarak işitmediğim hakaret kalmadı hem de pişkin pişkin yaptıklarıyla gurur duydu."