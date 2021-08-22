Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 22.08.2021 07:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.08.2021 08:04
    ABONE OL

    Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni Abibe İstanbul'da şüpheli şekilde hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı

    İstanbul'da bulunan özel bir hastanede "Yağ Aldırma" (Liposuction) ameliyatı olan Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni Abibe yaşamını yitirdi. Olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatılırken, Abibe'nin ölümü kayıtlara "şüpheli" olarak geçti.

    Şüpheli ölüm! Gineli bakanın yeğeni ameliyata girmişti...
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün kayıtlarına "Şüpheli Ölüm" olarak işlenen olay Ataşehir İlçesi'ne bağlı Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yaşandı.

    İddialara göre; Batı Afrika Ülkesi Gine'nin Savunma Bakanı'nın yeğeni olan Portekiz uyruklu Simone Bıchara Abibe, anlaşma sağladığı özel bir hastanede "Yağ Aldırma" (Liposuction) ameliyatı oldu ve aynı hastanede yaşamını yitirdi.

    İNCELEME BAŞLATILDI
    Savcılığın talimatı üzerine İstanbul Emniyeti Olay Yeri İnceleme Polisleri tarafından söz konusu hastanede inceleme yapıldı. Simone Bıchara Abibe'nin cansız bedenine de otopsi yapıldı. İstanbul Emniyeti tarafından olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    22 Ağustos koronavirüs tablosu
    Haberler Yaşam Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni Abibe İstanbul'da şüpheli şekilde hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı
        SON DAKİKA