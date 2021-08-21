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    • Yaşam
    • 21.08.2021 21:36
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    • 21.08.2021 22:54
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    Muğla'da vahşet! Yemek masasında tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü

    Son dakika haberleri... Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir kişi yemek yedikleri sırada kavga ettiği annesini bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Yemek masasında annesini öldürdü!

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir kişi yemek yedikleri sırada kavga ettiği annesini bıçaklayarak öldürdü.

    Edinilen bilgiye göre, Emre D. (30) ile annesi Gülten D. (61) arasında evde yemek yedikleri sırada henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emre D., annesini 10 bıçak darbesiyle yaraladı.

    Evden yükselen sesleri duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede olay yerine gelen ekipler içeri girdiklerinde, anne Gülten D.'yi kanlar içinde buldu.

    Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Evde bulunan şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Sağlık kontrolüne götürülen şüphelinin güçlükle kontrol altına alındığı gözlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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