Trabzon Havalimanı'nda pist çatladı! Uçuşlar iptal

Trabzon'dan gitmek isteyen yolcuların uçuş seferlerinde aksama olurken, kente gelmek isteyen uçaklar da Trabzon Havalimanı'nı pas geçmek durumunda kaldı.
Piste onarım başlatıldığı, seferlerin kısa sürede açılmaya çalışıldığı belirtildi.
Trabzon'dan gitmek isteyen yolcuların uçuş seferlerinde aksama olurken, kente gelmek isteyen uçaklar da Trabzon Havalimanı'nı pas geçmek durumunda kaldı.
Piste onarım başlatıldığı, seferlerin kısa sürede açılmaya çalışıldığı belirtildi.
Öte yandan 23 Nisan 2020 tarihinde uçuşlara kapatılan havalimanının pisti bakımına alınmış, asfalt yenileme ve bakım çalışmaları yürütülmüştü.