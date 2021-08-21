Kastamonu Bozkurt ve Sinop Ayancık'ta sosyal dayanışma!

Kastamonu Bozkurt ve Sinop Ayancık'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Sosyal Market' ve 'Mobil Sosyal Market' uygulamasını hayata geçirdi. Böylece sosyal dayanışma ile afet bölgelerinde yaralar sarılmaya başlandı. İhtiyaç sahipleri, markete girip ayakkabıdan gömleğe, gıda maddesinden temizlik ürünlerine kadar her türlü ihtiyacını aldı. Şu ana kadar 2 bin 963 afetzedenin ihtiyaçları karşılandı. Bölgeye ayni yardım ulaştırmak isteyenlerin 7/24 esasıyla ALO 144 çağrı merkezine ulaşabileceği açıklandı.



OTO MEZAR!

Bozkurt'ta selden zarar gören araçlar, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampı'nda sergilendi. Araba mezarlığı görüntüsü, yürekleri deldi geçti.



Bozkurt'ta selden zarar gören araçlar, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampı'nda sergilendi. Araba mezarlığı görüntüsü, yürekleri deldi geçti.

PARAMPARAÇA!

Kastamonu'da sel yürekleri paramparça etti. Evleri, arabaları insanları denize sürükledi. Çamur içinde ve yıkılan evlerde bulunan para ve ziynet kasaları da toplanarak bir araya getirildi. Kasalar, anahtarını getirip polis gözetiminde açan esnafa verildi.

Kilit bölümü zarar gören veya anahtarı bulunamayan kasalar ise sahiplerince içindekileri beyan edip kendisinin olduğunu ispatlayana teslim edildi. Evi, arabası, eşyalarını kaybedenler, hiç değilse kasalarının içindeki para ve mücevherlerini kurtardıkları için buruk bir sevinç yaşadı.

CAN KAYBI 81 OLDU!

FELAKETTE ölenlerin sayısı Kastamonu'da 70, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 olmak üzere toplam 81'e çıktı. Kayıp sayısının ise 34 olduğu açıklandı.