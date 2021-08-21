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    • Yaşam
    • 21.08.2021 11:00
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    • 21.08.2021 15:31
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    Daire 16 sosyal medyanın gündeminde! Herkes onu konuşuyor! İbrahim Kaya kimdir, Daire 16 nedir?

    Daire 16 videosu sabahın ilk saatlerinden itibaren sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer aldı. Hayvansever vatandaş "Şu kadar yeri çok görmeyeceksiniz bu hayvanlara. Herkese söylüyorum. Daire 16 adım İbrahim Kaya" diyerek isyan etti. Binlerce vatandaş video hakkında yorum yaptı. İşte detaylar...

    Sosyal medyada çok konuşulan Daire 16 videosu!

    Daire 16 sosyal medyada binlerce kişinin konuştuğu konulardan birisi oldu. Daire 16 hakkında binlerce paylaşım yapıldı ve kısa sürede sosyal medyada çok konuşulan konular arasındaki yerini aldı. Bu bağlamda arama motorlarında "Daire 16 olayı nedir?" hakkında araştırmalar artış gösterdi. İşte haberin detayları...

    DAİRE 16 NEDİR?

    Sokak köpeğine sahip çıkan İbrahim Kaya'nın mahalleliyi seslendiği anları içeren video kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

    İbrahim Kaya "Sokağın köpeği bu, apartmanın köpeği değil bu. Kapı açık bırakılmayacak. Eğer telefonla kim arıyorsa, kim yapıyorsa hesabını soracağım. Sokağın köpeğini, herkesin baktığı şu köpeği, hiç kimseye zararı olmayan köpeği alınsın diye belediyeyi kim arıyorsa uğraşacağım onunla. Kime zararı var şu köpeğin. Tek biz yaşamıyoruz bu dünyada, hayvanlar da var. Biraz insan olalım. Apartmanın içine giriyorsa, kapıyı açık tutmayacaksınız. Şu kadarcık yeri çok görmeyeceksiniz bu hayvanlara, herkese söylüyorum. Daire 16'dayım, adım İbrahim Kaya." sözleriyle binlerce kişinin desteğini aldı.

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    Haberler Yaşam Daire 16 sosyal medyanın gündeminde! Herkes onu konuşuyor! İbrahim Kaya kimdir, Daire 16 nedir?
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