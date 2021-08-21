Ayça-Atakan Çatal çifti, kimsesiz Mustafa Kemal’i bağrına bastı! Biyolojik baba dava açınca ortalık karıştı

Çünkü bebeğin biyolojik babası Aziz Ö. ortaya çıktı! Diyarbakır'da yaşayan Aziz Ö, o dönem ayrıldığı eşinin hamileliğinden haberi olmadığını söyledi ve oğlunu almak için başvuru yaptı. Bunun üzerine Çatal çifti, koruyucu aile olarak kaldı.



Baba Atakan Çatal, Mustafa Kemal'in eşyalarını gözyaşlarıyla araca taşıdı.

'KALP BAĞIMIZ VAR...'

Yasal sürecin sonunda hakim, Mustafa Kemal'in biyolojik babasında kalmasını kararlaştırdı. Büyük üzüntü yaşayan Çatal çifti, evlatlarının eşyalarını ve oyuncaklarını gözyaşlarıyla topladı. "3 yılımızı bavula doldurduk" diyen Atakan Çatal, "Bizi ölmeden öldürdüler. Oğlumla kan bağımız yok ama kalp bağımız var. Evladımın bana geri verilmesini istiyorum. Biyolojik babanın hiçbir emeği yok. 3 yıllık bir emeğim var" diyerek ağladı. Anne Ayça Çatal, duygularını şöyle anlattı: Evladımızla çok uzun bir hayatımız olur diye düşündük. Hayallerimiz vardı ama bize bu üzücü haberi verdiler. Kendim doğursaydım ancak bu kadar severdim. Oğlumu geri istiyorum.