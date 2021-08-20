Osmanlı tarihinde yer alan bilgiler tarih meraklıları tarafından araştırılıyor. Osmanlı'nın doğu sınırlarında yer alan Safevi Devleti ile ilişkilerin ne zaman başladığı en merak edilenlerden birisi oldu. Peki, Osmanlı Safevi ilişkileri hangi padişah döneminde başladı? Memluk Devleti'ne son veren padişah kimdir? İşte tarihi bilgiler...

OSMANLI SAFEVİ İLİŞKİLERİ HANGİ PADİŞAH DÖNEMİNDE BAŞLADI?

Çaldıran Muharebesi ya da Çaldıran Meydan Muharebesi, Osmanlı padişahı I. Selim ile Safevi hükümdarı Şah İsmail arasında 23 Ağustos 1514'te, günümüzde İran sınırları içinde olan Maku şehri yakınında yer alan Çaldıran Ovası'nda yapılan savaş (Volker Eida'e göre Van Gölü'nün hemen kuzeyindeki bir yer değil, bugün İran'ın sınırları içerisindeki Maku'ya biraz uzak bir yer.) Muharebe Osmanlı Ordusu'nun kesin zaferiyle sonuçlandı.

İşte tarihte Osmanlı Safevi ilişkileri;