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    • Yaşam
    • 20.08.2021 15:23
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    • 20.08.2021 15:33
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    Osmanlı Safevi ilişkileri hangi padişah döneminde başladı? Memluk Devleti'ne son veren padişah kimdir?

    Osmanlı Devleti ve Safevi Devleti arasındaki tarihi ilişkilerin ne zaman başladığı merak konusu oldu. Tarih meraklıları iki devletin ilk olarak ne zaman diplomatik ilişki kurduğunu merak ediyor. Peki, Osmanlı Safevi ilişkileri hangi padişah döneminde başladı? Memluk Devleti'ne son veren padişah kimdir? İşte iki devletin tarihteki ilişkileri

    Osmanlı Safevi ilişkileri hangi padişah döneminde başladı?

    Osmanlı tarihinde yer alan bilgiler tarih meraklıları tarafından araştırılıyor. Osmanlı'nın doğu sınırlarında yer alan Safevi Devleti ile ilişkilerin ne zaman başladığı en merak edilenlerden birisi oldu. Peki, Osmanlı Safevi ilişkileri hangi padişah döneminde başladı? Memluk Devleti'ne son veren padişah kimdir? İşte tarihi bilgiler...

    OSMANLI SAFEVİ İLİŞKİLERİ HANGİ PADİŞAH DÖNEMİNDE BAŞLADI?

    Çaldıran Muharebesi ya da Çaldıran Meydan Muharebesi, Osmanlı padişahı I. Selim ile Safevi hükümdarı Şah İsmail arasında 23 Ağustos 1514'te, günümüzde İran sınırları içinde olan Maku şehri yakınında yer alan Çaldıran Ovası'nda yapılan savaş (Volker Eida'e göre Van Gölü'nün hemen kuzeyindeki bir yer değil, bugün İran'ın sınırları içerisindeki Maku'ya biraz uzak bir yer.) Muharebe Osmanlı Ordusu'nun kesin zaferiyle sonuçlandı.

    İşte tarihte Osmanlı Safevi ilişkileri;

    OSMANLI SAFEVİ İLİŞKİLERİ

    Yavuz Sultan Selim dönemine ki en önemli olaylardan birisi Osmanlı Safevi ilişkileridir. II. Bayezid döneminde Osmanlı İmparatorluğu ve Safevi ilişkileri bozulmuştu.

    Safevi devleti Anadolu'da Şii faaliyetlerini arttırdığından ötürü bu iki devlet arasında ilişkiler bozulmuştur. Yavuz Sultan Selim'de bundan ötürü Safevileri büyük tehlike olarak görüyordu.

        Oradan her an gelebilecek olan tehlikeye karşı üzerine doğru yürüdü. Bunun sonucunda Tebriz Osmanlı İmparatorluğu hakimiyeti altına girdi. Bu seferden sonra Anadolu'da bulunan Dulkadiroğulları beyliğine de tamamen son vermiş oldu.

        ÇALDIRAN SAVAŞI

        Osmanlı Ordusu, bu savaşta son teknolojiyi kullanmıştır ve büyük bir zafer elde etmiştir. Savaşı kazanan I. Selim, Osmanlı Ordusu'nun başında 6 Eylül 1514'te Safevi Devleti'nin başkenti olan Tebriz'e girdi. I. Selim kışı burada geçirmek istiyordu, ama yorgunluktan dolayı Osmanlı askerleri arasında huzursuzluk artınca I. Selim, İstanbul'a geri dönerek ele geçirilen yerlerin bir bölümünü geri bırakmak zorunda kaldı.

        Safeviler, Doğu Anadolu hariç yitirdikleri toprakları savaşsız geri aldılar. Zaten bu savaşın amacı toprak almak değil, Safeviler ile Osmanlılar arasındaki güç mücadelesinin bir sonuca vardırılmasıydı. Savaşın sonunda Doğu Anadolu'daki aşiret ve beylikler Osmanlı'ya bağlandıklarını bildirdi.

            Yine bu savaşla beraber Safeviler'in, Mısır'daki müttefikleri olan Memlûkler ile bağlantısı kesildi. Bu da I. Selim'in Mısır seferini kolaylaştırdı. Ayrıca Osmanlı Devleti, İpek Yolu'nun Van-Tebriz hattının denetimini ele geçirdi.
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