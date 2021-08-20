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    • Yaşam
    • 20.08.2021 16:03
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    • 20.08.2021 16:03
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    Dengesini kaybetti yan binanın çatısına düştü! Sultangazi'de ekipleri seferber eden olay

    İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 6 katlı binanın çatı katına çıkan 91 yaşındaki Şehzade Tan isimli kişi, dengesini kaybederek yan tarafta bulunan 5 katlı binanın çatısına düştü. İhbar üzerine oaly yerine gelen ekipler tarafından kurtarılan yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı.

    Dengesini kaybetti yan binanın çatısına düştü

    Sultangazi'de yaşadığı 6 katlı binanın çatı katına çıkan 91 yaşındaki Şehzade Tan dengesini kaybederek yan binanın çatısına düştü. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında kurtarılan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay, saat 10.30 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2060 Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın çatı katında yaşandı. İddiaya göre çatı katına çıkan 91 yaşındaki Şahzade Tan, dengesini kaybederek bitişikte bulunan 5 katlı binanın çatısına düştü.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaşlı adamı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla sağlık ekiplerini çatıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinde yaralandığı belirlenen yaşlı adam sedyeye alındı. Yoğun süren çalışmaların ardından yaşlı adam düştüğü çatıdan kurtarılarak Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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