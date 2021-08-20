Kepçe operatörü Sefer Cankur, sel baskınında 40 kişiyi ölümden kurtardı

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünde iş makinesiyle 40 kişiyi kurtaran kepçe operatör Sefer Cankur, o gece yaşadıklarını anlattı. Sinop İl Özel İdaresi' görevli Cankur, felaketin yaşandığı saat 02.00 civarında şefinin kendisini arayarak insanların zor durumda olduğunu söylediğini anlattı.

"Köye gittiğimde sel suları bayağı yükselmişti. Hemen insanları kurtarmaya başladım. İki üç saat bir çalışma yaparak bazı kişileri evlerinden topladım. Kırk kişiyi güvenli bölgelere taşıdım. Gelmek istemeyenler oldu, zorla götürdük. Ama maalesef daha sonra sel sularına kapılan bir ev oldu. O evdekileri ikna edemedik.

Tüm uğraşlarımıza rağmen gelmediler. Orada işimi tamamlayınca sabah saat 06.30 gibi köyden şantiyeye ulaştım tekrar. Bu sefer benim iş makinem sulara kapıldı, orada mahsur kaldık. Helikopter gelerek bizi kurtardı.

İÇİNDE OTURMADAN YIKILDI

Sinop Ayancık Babaçay köyünde yaşayan Ertan Şen, akrabasının binasına kat çıkarak kendisine ev yaptırdı.

Şen, ev ve işyalar için 70 bin TL kredi çektiğini belirterek, söyleyen Şen, "Faiziyle birlikte 100 bin TL ödeyeceğim. Evi yaptıralı bir sene oldu. İçine eşyayı daha yeni koymuştum. Ertesi gün ev gitti. Oturmak nasip olmadı" diye dert yandı.

TAKILARI BAĞIŞLADILAR

Kastamonu Taşköprü'de bir süre önce dünya evine giren Özlem ve Armin Özçelik çifti, düğün takılarını afetzedelere bağışlama kararı aldı. Özçelik, "Ülke olarak üzüntü içindeyiz. Bizler de mağdur olanlara, afet bölgesine bir nebzede olsa yardımımız olsun diyerek, eşim Özlem hanım ile düğünde takılan takılarımızı afet bölgesine gönderme kararı aldık. Allah kimseye bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.