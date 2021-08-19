Kastamonu’da yine sel! Cami ve iş yerlerlerini su bastı

Batı Karadeniz'i vuran sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 78 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Sel afetinin yaşandığı bölgelerden Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu.
Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri ve ev sular altında kaldı.
KASTAMONU YİNE SELE TESLİM
Kastamonu, selin izlerini silmeye çalışırken akşam saatlerinde özellikle İnebolu ilçesinde şiddetli sağanak yağış etkisini gösterdi.
CAMİ VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağış nedeniyle İnebolu ilçe merkezinde cami ile bazı iş yerlerini su bastı.