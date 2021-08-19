Kastamonu’da yine sel! Cami ve iş yerlerlerini su bastı

Batı Karadeniz'i vuran sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 78 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Sel afetinin yaşandığı bölgelerden Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu.