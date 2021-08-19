Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 20.08.2021 00:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.08.2021 01:52
    ABONE OL

    Kastamonu'da yine sel! Cami ve iş yerlerlerini su bastı

    Geçtiğimiz hafta Batı Karadeniz'i vuran sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bölgede yaralar sarılırken bir sel daha yaşandı. Kastamonu’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle İnebolu ilçesinde cami ve bazı iş yerlerini su bastı.

    İHA
    Kastamonu’da yine sel! Cami ve iş yerlerlerini su bastı

    Batı Karadeniz'i vuran sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 78 vatandaşımız hayatını kaybetti.

    Sel afetinin yaşandığı bölgelerden Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu.

    Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri ve ev sular altında kaldı.

    KASTAMONU YİNE SELE TESLİM
    Kastamonu, selin izlerini silmeye çalışırken akşam saatlerinde özellikle İnebolu ilçesinde şiddetli sağanak yağış etkisini gösterdi.

    CAMİ VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
    Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağış nedeniyle İnebolu ilçe merkezinde cami ile bazı iş yerlerini su bastı.

        Yatsı namazı vaktinde yaşanan sel nedeniyle görevliler, camiden suları tahliye etmeye çalıştı. Sağanak yağış İnebolu'da halen etkisini sürdürüyor.

        Öte yandan Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğünün verilerine göre, ilk ölçümlerde İnebolu'da metrekareye 57 kilogram, Çatalzeytin'e 13 kilogram Bozkurt'a 8 kilogram ve Abana'ya 2 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        28 Şubat paşaları için 3 seçenek!
        Haberler Yaşam Kastamonu'da yine sel! Cami ve iş yerlerlerini su bastı
            SON DAKİKA