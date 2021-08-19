Yargıtay'dan ezber bozan 'cinsel ilişki' kararı: Sorumlu sadece erkek değil

Yargıtay Başkanlığı 2. Hukuk Dairesi boşanma davalarına sıkça konu olan cinsel ilişki konusunda sorumluluğu erkeğe yükleyen tezi çürüten bir karara imza attı. İzmir'de yaşayan çift, evlilikte cinsel ilişkinin yaşanmadığını, bunun da evlilikte büyük sorun olduğunu belirterek karşılıklı boşanma davası açtı. Hem erkek hem de kadın cinsel ilişkinin yaşanmama nedeniyle ilgili birbirini suçladı.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi tarafların boşanmasına karar vererek aynı zamanda ziynet alacağının da tahsil edilmesine karar verdi. Erkeğin kadının kabul edilen ziynet alacağı ile ziynet alacağı davası vekâlet ücretine yönelik temyiz dilekçesini reddeden Yargıtay 2. Hukuk Dairesi üyelerinden birisi dava dosyasında boşanma nedenine temel gösterilen cinsel ilişki iddialarıyla ilgili karşı oy kullandı.
KUSURUN KİMDEN OLDUĞU RAPOR İLE ORTAYA KONMAMIŞ
Sabah'ın haberine göre, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi üyesi, deliller ve Cinsel ilişkinin gerçekleştirilememesinde, tarafların fiziksel ve ruhsal bir engelinin bulunmadığına ilişkin heyet raporları çerçevesinde, dayanılan olguya ilişkin kusurun kimden kaynaklandığı taraflarca ortaya konmadığını taraflardan her birinin hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispat ile yükümlü olduğunu vurguladı.