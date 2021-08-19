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    • Yaşam
    • 19.08.2021 09:04
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    • 19.08.2021 09:04
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    SON DAKİKA! Çanakkale Boğazı'nda korkutan olay! Dev petrol tankeri arızalandı

    Son dakika haberine göre Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği sırada arızalanan 118 metre uzunluk ve 5 bin 36 groston ağırlığında olan Kolin-9 isimli Türk bayraklı petrol tankeri güvenli bölgeye çekildi.

    Boğaz’da korkutan olay! Dev petrol tankeri arızalandı

    Çanakkale Boğazı'nda makine ve dümen arızası oluşan gemi, güvenli bölgeye demirletildi.

    Çanakkale'den Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine seyreden 118 metre uzunluk ve 5 bin 36 groston ağırlığındaki Türk bayraklı "Kolin-9" adlı petrol tankerinin makineleri ve dümeni Kepez önlerinde arızalandı.

    Sürüklenen ve bir süre sonra bulunduğu bölgeye demir atan geminin kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" römorkörü sevk edildi.

    Yedeklenen gemi, Karanlık Liman bölgesine götürülerek demirletildi.

    Boş durumdaki tankerin arızasının giderilmeye çalışıldığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA! Çanakkale Boğazı'nda korkutan olay! Dev petrol tankeri arızalandı
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