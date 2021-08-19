Maganda kurşunu talihsiz adamı hayattan kopardı (Yaşam haberleri)

Maganda kurşunu talihsiz adamı hayattan kopardı. Olay İstanbul Şişli'de yaşandı. Türkhan Türel (59), arkadaşı izne çıkınca 1 haftalığına taksi durağında telefonlara bakmak için işe başladı. Taksi durağının yakınında iki grup arasında kavga çıktı. Tartışmayı izlerken karnında vurulan Türel, 10 günlük yaşam savaşına rağmen dün hayata gözlerini kapadı.

EŞSİZ DEHŞET!

Formula 1, korkunç cinayetle sarsıldı! Belçika Grand Prix'ine ev sahipliği yapan Spa pistinin yöneticisi Nathalie Maillet'in evinde cansız bedenine ulaşıldı. Eve giden ekipler, Maillet'in kocası Franz Dubois ile Ann Lawrence Durviaux isimli kadının cesetleriyle karşılaştı. İncelemede, Dubois'in iki kadını öldürdüğü ortaya çıktı. Maillet ile Durviaux'nun bir süredir sevgili olduğu, cinayetin de kıskançlıktan işlendiği iddiası ortaya atıldı!

VAKA SAYISI 19 BİN 944

Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 206 Covid- 19 testi yapıldı. 19 bin 944 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 15 bin 537 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılanma oranı arttıkça ve tedbirlere uydukça yeni vaka sayısı da azalacak" ifadesini kullandı.

199 MİLYON DEVRETTİ

6+Joker BİLEN çıkmayınca 199 milyon 247 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 3 bin 873'er lira, 3 bilenler 109'ar lira, 2 bilenler ise 10'ar lira ikramiye alacak.

BİR TALİHLİYE 1.4 MİLYON

5+1 bilen bir kişi, 1 milyon 461 bin lira kazandı. 5 bilenler 8 bin 407'şer lira, 4+1 bilenler 517'şer lira, 4 bilenler 48'er lira, 3+1 bilenler 25'er lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.

ALTIN KALPLİ MARİA

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılan Polonyalı Maria Andrejczyk, kadınlar cirit atmada 2. sırada yer aldı. Gümüş madalya kazanan sporcu, iyilikseverliğini de konuşturdu. Geçen hafta ülkesinde ameliyat olması gereken 8 aylık Miloszek Malysa için düzenlenen bağış kampanyasına destek olmak istedi. Kariyerindeki tek olimpiyat madalyasını açık artırmaya çıkardı. 25 yaşındaki sporcu, yarım milyon zlotiden (1,1 milyon lira) fazla bağış toplandığını açıkladı. Sosyal medyada pek çok kişi madalyanın Andrejczyk'te kalması gerektiğini söyledi.

HAYALLERİMİ YIKTILAR

Diyarbakır'da M.D. (37), evlenmek için ailesinden isteyip olumsuz yanıt aldığı amcasının kızı ortaokul öğrencisi F.D.'ye (14) cinsel istismarda bulundu. Gözaltına alınan M.D, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Kriminal polis laboratuvarı raporunda F.D.'nin elbiselerinde sperm örneklerine rastlanınca küçük kızın ailesinin avukatı, M.D. hakkında suç duyurusunda bulundu. Kuzeni M.D.'nin şiddet uyguladığı biri dini nikahlı, iki eşi tarafından terk edildiğini belirten F.D, "Bağırmaya çalıştım. Kimse beni duymadı. Bugün bana yaptı yarın başka kızlara da yapar. Hayalim doktor olmaktı, hayallerimi yıktılar" dedi.

ÇÖP YAYLASI!

Gümüşhane sınırlarında, yeşil doğası ve temiz havasıyla ilgi gören 2 bin 140 rakımlı Taşköprü Yaylası, gelişigüzel atılan moloz ve evsel atıklar nedeniyle çöplüğe dönüştü. Doğa tutkunlarının yanı sıra yayla halkı, bölgede düzenli çöp alımları yapılması önerisinde bulundu. Yakındıkları kötü görüntü ve kokunun da ortadan kaldırılmasını istedi.

NE AYAK!

Dünyaca ünlü markalar, tasarımlarıyla şaşkınlık yarattı! İtalyan moda devi Bottega Veneta'nın, tuvalet terliğine benzeyen sandaletleri sahile indi! Türkiye'deki 'ydi! Etiketi görenler, şaşkınlığını gizleyemedi. Çünkü ürün yüzde 100 plastikti! Twitter yorumları herkesi gülümsetti

Valla aynısı bizim tuvalette var.

35 numarası kalmamış tüh!

İyi ki zengin değilim. Yoksa paramı bu saçma terliğe kaptıracaktım!

38.5 numarası var mı acaba? Benim ayaklar taraklı.

Üstüne 5 daha koyup ikinci el bir sandal alırım.

AŞK OLSUN!

Olay İzmir'de yaşandı. Evlilikleri boyunca cinsel ilişkide başarılı olamayan çift, birbirlerini kusurlu olmakla suçladı. Karşılıklı boşanma ve ziynet alacağı davası açtı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi erkeğin tam kusurlu olduğunu açıkladı. Yargıtay ise kararın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu açıkladı. Cinsel ilişkiyi gerçekleştirme görevinin erkeğe yüklenmesinin hatalı olduğu vurguladı. Halit TURAN

KAFADAN TEDAVİ

İstanbul'da alkolik Enes Akdağ, bir genci bıçakla tehdit etti. 15 yıl hapsi istendi. Mahkemede "Kafam güzeldi" dedi. Hakim kararı verdi: Tedavi görmen şartıyla serbestsin!

KOPARAN YANAR

İzmir'de kum zambakları açtı. Ekipler uyardı: Koparmanın cezası 80 bin 465 TL...