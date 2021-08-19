İstanbul Esenyurt'ta madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve annesini rehin alan Okan Y. isimli şahıs Özel Harekat Polisi'nin müdahalesiyle gözaltına alındı.
Olay saat 18.30 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1995 sokakta meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören ve madde bağımlısı olan, Okan Y. annesi Gülsüm Y.'den madde alabilmek için para istedi.
ANNESİNİ BIÇAKLA REHİN ALDI
Annesinin olumsuz cevap vermesi üzerine sinirlenen Okan Y., annesini bıçakla rehin aldı. Evde bulunan camları kıran Okan Y. evdeki televizyon, fırın, kombi, saat gibi eşyaları da camdan dışarı attı.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin annesine müdahale etmesine izin vermeyen Okan Y., kapıyı açmayı da reddetti. Özel Harekat Polisleri, özel eğitimli köpekle birlikte içeriye girerek kapıyı kırdı.
Ekipler tarafından Okan Y. gözaltına alınırken, annesi Gülsüm Y.'nin sağlık durumunun da iyi olduğu görüldü.