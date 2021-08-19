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    • Yaşam
    • 19.08.2021 23:40
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    • 20.08.2021 00:16
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    Annesini rehin alıp evdeki eşyaları sokağa fırlatan şahıs Özel Harekat Polisleri tarafından gözaltına alındı!

    Son dakika haberleri... İstanbul Esenyurt'ta madde bağımlısı olduğu iddia edilen Okan Y. annesi Gülsüm Y.'den madde almak için para istedi, annesinin olumsuz cevap vermesi üzerine sinirlenen kişi, annesini rehin alarak evde bulunan eşyaları sokağa fırlattı. Özel Harekat Polisleri, özel eğitimli köpekle birlikte içeriye girerek kapıyı kırdı. Ekipler tarafından Okan Y. gözaltına alınırken, annesi Gülsüm Y.'nin sağlık durumunun da iyi olduğu görüldü. İşte detaylar...

    Anneye el kalkmaz

    İstanbul Esenyurt'ta madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve annesini rehin alan Okan Y. isimli şahıs Özel Harekat Polisi'nin müdahalesiyle gözaltına alındı.


    Olay saat 18.30 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1995 sokakta meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören ve madde bağımlısı olan, Okan Y. annesi Gülsüm Y.'den madde alabilmek için para istedi.

    ANNESİNİ BIÇAKLA REHİN ALDI
    Annesinin olumsuz cevap vermesi üzerine sinirlenen Okan Y., annesini bıçakla rehin aldı. Evde bulunan camları kıran Okan Y. evdeki televizyon, fırın, kombi, saat gibi eşyaları da camdan dışarı attı.

    OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin annesine müdahale etmesine izin vermeyen Okan Y., kapıyı açmayı da reddetti. Özel Harekat Polisleri, özel eğitimli köpekle birlikte içeriye girerek kapıyı kırdı.

    Ekipler tarafından Okan Y. gözaltına alınırken, annesi Gülsüm Y.'nin sağlık durumunun da iyi olduğu görüldü.

        Daha önce de annesine ve evde bulunanlara saldırdığı iddia edilen Okan Y'nin 4 ay önce de annesini balkondan atmaya çalıştığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen Okan Y.'ye bina çıkışında vatandaşlar tepki gösterdi.

        'ÖLÜMDEN DÖNDÜM'
        Okan Y.'nin gözaltına alınarak evden çıkarılmasının ardından annesi Gülsüm Y. de ekipler tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

        Olayın şokunu üzerinden atamayan Gülsüm Y'ye evden çıkarken komşuları alkışlarla destek verdi. Yaşlı kadının ambulansa götürülürken 'Allah razı olsun. Ölümden döndüm' demesi dikkat çekti.
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        Haberler Yaşam Annesini rehin alıp evdeki eşyaları sokağa fırlatan şahıs Özel Harekat Polisleri tarafından gözaltına alındı!
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