OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin annesine müdahale etmesine izin vermeyen Okan Y., kapıyı açmayı da reddetti. Özel Harekat Polisleri, özel eğitimli köpekle birlikte içeriye girerek kapıyı kırdı.

Ekipler tarafından Okan Y. gözaltına alınırken, annesi Gülsüm Y.'nin sağlık durumunun da iyi olduğu görüldü.