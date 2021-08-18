Tecavüze uğrayan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Sesim kısılana kadar bağırdım kimse duymadı

İzmir Konak'ta eşiyle boşanma sürecinde olan Çağla T. (30), çalışmak için girdiği iş yerinin şoförü tarafından götürüldüğü ormanda tecavüz edildi. Elinden zorla kurtulup çevredekilerin yanına kaçan genç kadın yaşadığı süreci anlattı.

1 çocuk annesi T, "Tekstil atölyesinde haftalık işe girdim. K.O. iş yerinin şoförlüğünü yapıyordu. Bir gün beni aradı 'iş var gel yardım et seni alayım evden' dedi. Ben de içerde olan paramı da alırım diye kabul ettim. Kullanmadığımız bir yola girdi. Ormana indirdi. Seni çok beğeniyorum deyip saldırdı. Direndim ama başaramadım. Bağırdım sesimi duyan olmadı. Cinsel saldırıda bulundu" dedi.

Gözaltına alınan K.O. serbest bırakıldı.

Yunus Emre KAVAK