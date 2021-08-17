Sigarayla uyuya kaldı! Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında ağır yaralandı

Olay, saat 21.00 sıralarında Yenince Mahallesi, Doktor Halilbey Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi.
Apartmanın zemin katındaki dairede yalnız yaşayan İbrahim Yazıcı, iddiaya göre elinde sigarayla, uyuya kaldı.
Bir süre sonra Yazıcı'nın elinden düşen sigara önce yatağı tutuşturdu, ardından perdelere sıçrayan alevler kısa sürede büyüdü.
Daireden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirirken uyuyakalan İbrahim Yazıcı'yı uyandırmak için yoğun çaba sarf etti.