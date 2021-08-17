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    • Yaşam
    • 18.08.2021 00:42
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    • 18.08.2021 00:54
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    Sigarayla uyuya kaldı! Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında ağır yaralandı

    Bursa İnegöl'deki evinde yalnız yaşayan 42 yaşındaki İbrahim Yazıcı, elinde sigarayla uyuya kaldı. Yazıcı'nın elinden düşen sigara önce yatağı tutuşturdu ardından alevler perdelere sıçradı ve yangın kısa sürede büyüdü. Ağır yaralanan İbrahim Yazıcı Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yazıcı'nın hayati tehlikesi bulunuyor.

    DHA
    ’Sigara sağlığa zararlıdır’ sözünün en güzel örneği

    Olay, saat 21.00 sıralarında Yenince Mahallesi, Doktor Halilbey Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

    Apartmanın zemin katındaki dairede yalnız yaşayan İbrahim Yazıcı, iddiaya göre elinde sigarayla, uyuya kaldı.

    Bir süre sonra Yazıcı'nın elinden düşen sigara önce yatağı tutuşturdu, ardından perdelere sıçrayan alevler kısa sürede büyüdü.

    Daireden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirirken uyuyakalan İbrahim Yazıcı'yı uyandırmak için yoğun çaba sarf etti.

        Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahalle sakinlerinin yardımıyla daireden çıkartılan Yazıcı'nın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu belirlendi.

        Yazıcı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Vücudunda 3'üncü derece yanık oluşan İbrahim Yazıcı, Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi.

            Tedavi altına alınan Yazıcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

            Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadansöndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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            Haberler Yaşam Sigarayla uyuya kaldı! Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında ağır yaralandı
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