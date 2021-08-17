Kaan Gülten biyografisi! Kaan Gülten kimdir?

Kaan Gülten 1985 Yılının 29.Mayıs'ında Tokat'ta dünyaya geldi. Lise hayatında başarılı bir öğrenciydi. Süper Liseden derece ile mezun oldu. Favori dersleri Geometri ve matematik idi. Arkadaşları lise andacında geometri tutkusu için "Geometri dersinde bize çektirdiğin ıstırap umarız senin işine yarar" diye yazmışlardı. 2003 senesine gelindiğinde Süper liseden derece ile mezun oldu. Yine lise andacında kendisi için, "o bir centilmen, o bir iyilik prensi, o bir dürüst, o bir çekingen, o bir romantik, o bir arkadaş, o mutluluğu hak eden birisi ve hep mutlu olacak. Çünkü kısa zamanda büyük hayran kitlesine ulaşacak bir star olacak." yazmışlardı. Dedikleri gibi de oldu.

Üniversite sınavlarına girip de iş tercih yapmaya geldiğinde, herkesin öğretmen, doktor, mühendis olmak istediği sınıfta astronot olmak isteyen aykırı öğrenci gibi Aktüerya okumak istedi. Bu nedenle Marmara Üniversitesi, Bankacılık Sigortacılık Meslek Yüksekokulu tercih etti. Ama daha okulun ilk döneminde bu bölümün kendisi için uygun olmadığının farkına vardı. Bu yüzden olsa gerek okulu 7 senede tamamladı. Aynı yıl e posta adresindeki bir reklamdan etkilenip, babasından da aldığı onay ile Üsküdar'da 4 kursa birden kaydını yaptırdı. Photoshop, web tasarım, AutoCAD ve 3 D Max öğrenmek istiyordu. Umduğu gibi olmadı, kendi tabiriyle kurslardan AutoCAD dışındakiler umduğu gibi çıkmamıştı. AutoCAD kursunda etrafını saran mimar, mühendis ve teknikerlerin arasında alakasız bir sigortacı olarak kursa devam etti. Kendisinden beklenmeyen bir performans sergiledi. Kendisindeki cevheri fark eden Kaan Gülten, kurs müdürüne gidip ders vermek istediğini söyledi ve kabul edildi. 2004 yılında artık AutoCAD kursu veren bir eğitmendi. 19'unda genç bir delikanlı her biri yaşça kendisinden büyük pek çok mimar, mühendis ve teknikere kurslar veriyordu. Hatta İstanbul'da 8 farklı kursta eğitimlere başlamıştı. Yoğun bir çalışma temposu içerisinde günde 12 saate kadar çalıştığı oluyordu. 6 yıl boyunca bilfiil kurslarda çalıştı. Yaptığı bu işten büyük bir haz alıyor, bu işi ömür boyu parasız yapabileceğini düşünüyordu. Güzel bir döngünün içerisindeydi. Sevdikçe başarıyor, başardıkça seviyordu.

2008 senesinde AutoCAD konusunda bildiği her şeyi autocadhocasi.com sitesi ile internete taşıdı. Bu sitenin arama motorlarında görünür olması için verdiği uğraşlar sonucunda kendisini SEO çalışmalarının içerisinde buldu. 2009 yılında ise Autocadhocasi.com sitesi için harcadığı emeğin sonunda siteyi her alanda 1. sıraya yükselten Kaan Gülten, AutoCAD programının zirvesinde iken bu işi bırakarak SEO dünyasına yelken açtı. Artık yeni sitesi seohocasi.com idi. Bu site için harcadığı yoğun emeklerinin karşılığında ilk 6 aylık zaman diliminde siteyi 1. sayfaya 8. ay da ise 1. sıraya yükseltti. Site 2007 yılından beri içerisinde yer aldığı SEO çalışmalarının bir meyvesiydi. 2011 Yılı mart ayında, Kaan Gülten, web sitesinden "Uzmanından SEO" kitabının yayımlandığını duyurdu. Oldukça fazla ilgi gören kitabın ilk baskısı 2 ayın sonunda bitince, kitap hem SEO sektörünün hem de yayınevinin en çok satan kitabı olmuş oldu.Kitaplar, siteler derken SEO konusundaki birikimini şirketleştirmeyi kararlaştıran Kaan Gülten, kendi ifadesi ile asgari ücretin 656 TL, kendi maaşının ise 2200 TL olduğu bu yılda, 7000 TL sermaye ile 7 Haziran günü küçük bir ofiste Webtures şirketini kurdu. İlk dört ayın sonunda ekibe dört yeni arkadaş katıldı.

2012 yılına gelindiğinde Kaan Gülten, kendisine yöneltilen SEO hakkındaki sorulara cevap vermiş olduğu, "Sorularla SEO" kitabını piyasaya sürdü. Bu kitap da ilk kitabı gibi ilgi ile karşılandı. 2013 senesinde SEO pazarında aşırı bir talep ile karşılaşmaları üzerine bir takım pazarlama paketlerinden vazgeçtiler, fiyat yükselttiler ama talepler azalmadı. 2014 yılında ISO9001:2008 Kalite Yönetim sistemi sertifikası alındı. Bu belge SEO sektöründe alınmış ilk belge özelliğini taşıyordu. 2015 yılına gelindiğinde artan iş yoğunluğu nedeniyle bir süre yeni iş alımını durdurdular. Bu yıl ayrıca 444 4 915 numarası ile çağrı merkezi hizmeti sunmaya başladılar. 2016 yılına gelindiğinde Webtures Mobil Projesi hayata geçirildi. Çeşitli sosyal medya platformları üzerinden armağanlar dağıtıldı. Dijital Melek Yatırımcılık programını başlatıldığında tarihler 2017 yılını gösteriyordu. 2018 senesi yeni bir hizmetin başlangıcı oldu. Piyasadaki SEO uzmanı eksikliğini gidermek amacı ile Webtures Akademy Seotudy hizmeti başlatıldı.