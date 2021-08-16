SON DAKİKA: Ağrı'da dehşet! Kız alıp verme kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 5 yaralı

Ağrı'nın Tutak ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki 20 hane 110 nüfuslu Kılıçgediği köyünde 3 kişinin öldüğü, 3'ü ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı kavgaya karışan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kavganın Kılıçgediği köyüne 5 yıl önce Ağrı'nın Patnos ilçesinden göç eden amca çocukları arasında yaşandığı belirtilirken, biri kadın 5 yaralının Tutak ve Ağrı'daki hastanelerde tedavisi devam ediyor. Tutak ilçesinin en küçük köylerinden biri olan Kılıçgediği'ne jandarma kontrolünden girilip çıkılabiliyor.

Köy Muhtarı Talat Cengiz, olayın saat 05.00 sıralarında meydana geldiğini belirterek, "Silahlı kavga etmişler. Kavgada silah kullanıldığı için köydekiler korkup müdahale edemedi. Üzgünüz" dedi.