Baba M.A, kızına asansörde tokat attı! Dün gözaltına alındı (Yaşam haberleri)

YÜZDE YÜZ BAŞARI

Tunceli'de yaşayan Onur Demir (22), Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. istanbul'a yerleşti. Ancak pandemi nedeniyle büyükşehirden kaçarak memleketine gitti! İhtiyaç kredisiyle tekne satın alan Demir, kereviti avlayarak ayda 100 bin lira kazanç elde etti! "Haftalık 2 buçuk ton balık topluyoruz. Kilosunu şu anda 65 liradan alıyoruz. Bu sene fiyatı böyle. İnşallah hep böyle kalır ve arkadaşların yüzü güler. İsviçre, Rusya gibi birçok dünya ülkesine bu kerevitler fabrikalar yoluyla ihraç ediliyor" dedi.