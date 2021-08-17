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    Baba M.A, kızına asansörde tokat attı! Dün gözaltına alındı (Yaşam haberleri)

    Korkunç olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Suriye uyruklu M.A, önceki gün 12 yaşındaki kızına AVM asansöründe tokat attı. Kızının başını asansör aynasına çarptı! Tokat öyle şiddetliydi ki ayna bile çatladı! Cani babanın o görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki aldı. Bunun üzerine polis düğmeye bastı. 45 yaşındaki M.A hakkında "Kasten Yaralama" suçundan işlem yapıldı. 12 yaşındaki kızın da akrabalarına teslim edildiği açıklandı.

    Sen nasıl babasın!

    Korkunç olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Suriye uyruklu M.A, önceki gün 12 yaşındaki kızına AVM asansöründe tokat attı. Kızının başını asansör aynasına çarptı! Tokat öyle şiddetliydi ki ayna bile çatladı! Cani babanın o görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki aldı. Bunun üzerine polis düğmeye bastı. 45 yaşındaki M.A hakkında "Kasten Yaralama" suçundan işlem yapıldı. 12 yaşındaki kızın da akrabalarına teslim edildiği açıklandı.

    ÇOK AÇAYİP!
    Konya'da çay ocağı işletmecisi Muhammet İlhan, "Çayın soğuk" diyen emlakçı Emel Göçer'i katletti! Tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 ay önce cezaevinden çıktığı belirlenen İlhan ifadesinde "Bana tokat vurduktan sonra sinirlendim. Panik atak oldum. Silahı sallayarak 'gidin buradan' dedim. Parmağım tetikte olması nedeniyle bir an elim titredi ve tabanca ateş aldı. Kadın bir metre kadar önümdeydi. Olayın böyle olmasını kesinlikle istemezdim" dedi!

    YÜZDE YÜZ BAŞARI
    Tunceli'de     yaşayan Onur Demir (22), Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. istanbul'a yerleşti. Ancak pandemi nedeniyle büyükşehirden kaçarak memleketine gitti! İhtiyaç kredisiyle tekne satın alan Demir, kereviti avlayarak ayda 100 bin lira kazanç elde etti! "Haftalık 2 buçuk ton balık topluyoruz. Kilosunu şu anda 65 liradan alıyoruz. Bu sene fiyatı böyle. İnşallah hep böyle kalır ve arkadaşların yüzü güler. İsviçre, Rusya gibi birçok dünya ülkesine bu kerevitler fabrikalar yoluyla ihraç ediliyor" dedi.

        NEREDESİN RABİA!
        Burdur         Tefenni'de dedesi ve babaannesi ile beraber yaşayan yüzde 25 engelli Rabia Büyüktosun (18), 10 gün önce evden "Dolaşmaya gidiyorum" diyerek ayrıldı. En son Antalya'da görüldüğü belirtilen Büyüktosun'a ulaşamayan ailesi, endişeli bir şekilde kızlarından bir haber bekliyor.

        AH BE HOCAM
        Antalya Aksu'da köpeğini gezdirmeye çıkan öğretmen Songül Payas'ın hayvanına sahipsiz köpekler saldırdı. Köpekleri ayırmak isteyen öğretmen, dengesini kaybederek yüksekten düştü. Bir haftadır hastanede tedavi olan Payas, kurtarılamadı.

        90 MİLYON KÜL OLDU
        Antalya Alanya'da önceki gece bir tur teknesinde başlayan yangın, kısa sürede yan tarafında bulunan 3 tekneye daha sıçradı. Alev alev yanan 4 tekne zarar gördü. 2 tekne küle döndü. Diğer 2 tekne ise kullanılamaz hale geldi. Maddi kaybın yaklaşık 90 milyon civarında olduğu belirtildi.

            KÖPEK VAHŞETİ
            Bursa İnegöl'de Zeliha Makarnacı (2), anne ve babasının yanında, sahipli köpeğin saldırısına uğradı. Boynundan ve yüzünden yaralanan miniği baba İbrahim Makarnacı, zor kurtardı. Zeliha'nın burnunda kırık tespit edildi.

            O CANİYE 2 MÜEBBET
            Ukrayna'da yılbaşı gecesi tıp okuyan Buket Yıldız (20) ile Zeynep Hüsünbeyi'ni (22) katleden Hüsnü Çökmez'in davasında üst mahkeme kararını verdi. 2 ağır müebbet, 10 yıl 6 ay hapis cezası ve 2 bin lira adli para cezasını onayan İstinaf Mahkemesi, "Cezayı azaltıcı haksız tahrik ve takdiri indirim nedenleri bulunmuyor" dedi.

            VAKA SAYISI 18 BİN 163
            Türkiye'de             dün 287 bin 947 Covid- 19 testi yapıldı. 18 bin 163 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 16 bin 642 oldu. Sağlık Bakanı Koca, "Vaka sayılarının kontrolü bizde olsun istiyorsak aşı olmalı ve tedbirlere bir süre daha sıkıca uymalıyız" dedi.

                198 MİLYON DEVRETTİ
                6 +Joker bilen çıkmayınca 198 milyon 143 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 4 bin 228'er lira, 3 bilenler 117'şer lira, 2 bilenler ise 11'er alacak.

                BİR TALİHLİYE 207 BİN LİRA
                10 bilen bir kişi, 207 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 200'er lira, 8 bilenler 221'er lira, 7 bilenler 46'şar lira, 6 bilenler 7'şer lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.
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                Haberler Yaşam Baba M.A, kızına asansörde tokat attı! Dün gözaltına alındı (Yaşam haberleri)
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