Baba M.A, kızına asansörde tokat attı! Dün gözaltına alındı (Yaşam haberleri)

Korkunç olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Suriye uyruklu M.A, önceki gün 12 yaşındaki kızına AVM asansöründe tokat attı. Kızının başını asansör aynasına çarptı! Tokat öyle şiddetliydi ki ayna bile çatladı! Cani babanın o görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki aldı. Bunun üzerine polis düğmeye bastı. 45 yaşındaki M.A hakkında "Kasten Yaralama" suçundan işlem yapıldı. 12 yaşındaki kızın da akrabalarına teslim edildiği açıklandı.
ÇOK AÇAYİP!
Konya'da çay ocağı işletmecisi Muhammet İlhan, "Çayın soğuk" diyen emlakçı Emel Göçer'i katletti! Tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 ay önce cezaevinden çıktığı belirlenen İlhan ifadesinde "Bana tokat vurduktan sonra sinirlendim. Panik atak oldum. Silahı sallayarak 'gidin buradan' dedim. Parmağım tetikte olması nedeniyle bir an elim titredi ve tabanca ateş aldı. Kadın bir metre kadar önümdeydi. Olayın böyle olmasını kesinlikle istemezdim" dedi!
YÜZDE YÜZ BAŞARI
Tunceli'de yaşayan Onur Demir (22), Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. istanbul'a yerleşti. Ancak pandemi nedeniyle büyükşehirden kaçarak memleketine gitti! İhtiyaç kredisiyle tekne satın alan Demir, kereviti avlayarak ayda 100 bin lira kazanç elde etti! "Haftalık 2 buçuk ton balık topluyoruz. Kilosunu şu anda 65 liradan alıyoruz. Bu sene fiyatı böyle. İnşallah hep böyle kalır ve arkadaşların yüzü güler. İsviçre, Rusya gibi birçok dünya ülkesine bu kerevitler fabrikalar yoluyla ihraç ediliyor" dedi.