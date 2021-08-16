Türkiye'nin süper beyinleri, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı! Ancak genel kültürde çakıldı

Atv'nin ilgiyle izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne sarımsak sorusu damga vurdu. Mekatronik mühendisi Özgür Ege Aydoğan, yarışmanın son konuğu oldu. Aydoğan'a ikinci soruda "Sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak şeklinde devam eden tekerlemenin başı nasıldır?" sorusu soruldu.

Şıklar, "A) Bu ayranı, B) Şu yoğurdu, C) Bu turşuyu, D) Şu reçeli" şeklindeydi. Aydoğan, "Bu turşuyu" yanıtını verdi. Ancak doğru cevap B'ydi. Kenan İmirzalıoğlu Ege Aydoğan'ı yarışma heyecanıyla yaptığı beklenmedik hata nedeniyle teselli etti.