Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Türkiye'nin süper beyinleri, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı! Ancak genel kültürde çakıldı

    Türkiye’nin süper beyinleri, Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı. Ancak genel kültürde çakıldı. Zekasıyla Japonlar’ı hayran bırakan mühendis Ege de sarımsak sorusunda takıldı.

    Zalımsak

    Atv'nin ilgiyle izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne sarımsak sorusu damga vurdu. Mekatronik mühendisi Özgür Ege Aydoğan, yarışmanın son konuğu oldu. Aydoğan'a ikinci soruda "Sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak şeklinde devam eden tekerlemenin başı nasıldır?" sorusu soruldu.

    Şıklar, "A) Bu ayranı, B) Şu yoğurdu, C) Bu turşuyu, D) Şu reçeli" şeklindeydi. Aydoğan, "Bu turşuyu" yanıtını verdi. Ancak doğru cevap B'ydi. Kenan İmirzalıoğlu Ege Aydoğan'ı yarışma heyecanıyla yaptığı beklenmedik hata nedeniyle teselli etti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Biden’dan Afganistan açıklaması
    Haberler Yaşam Türkiye'nin süper beyinleri, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı! Ancak genel kültürde çakıldı
        SON DAKİKA