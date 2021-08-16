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    Taksici Yüksel Köroğlu, turistin aracında unuttuğu 20 bin liranın tek kuruşuna dokunmadı

    Taksici Yüksel Köroğlu, turistin aracında unuttuğu 20 bin liranın tek kuruşuna dokunmadı. Soluğu karakolda aldı. İnsanlığıyla herkesin takdirini kazandı. Büyük mutluluk yaşayan genç ise taksiciye 250 lira ödül verdi.

    İnsanlık taksi

    Mega kent İstanbul'da vatandaş taksicilerden şikayet etti. Yüksel Köroğlu ise meslektaşları için örnekti. İki yıldır taksicilik yapan Yüksel Köroğlu'nun kullandığı araca önceki gün turist Ecratullah Sattari bindi.

    İnerken içerisinde 20 bin lira olan çantasını düşürdüğünü fark etmedi! Çantayı gören Köroğlu ise hemen Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği'ne gitti.

    250 LİRA İLE TEŞEKKÜR ETTİ...
    Orada, kayıp çantasının bulunması için başvuru yapan Sattari'yi fak etti. Çantayı hemen turiste teslim etti. Büyük mutluluk yaşayan genç ise taksiciye 250 lira ödül verdi. Yüksel Köroğlu, "Benim için mutlu biten bir gün oldu, hediye parayla arkadaşlıklarımla yemeğe gittim" dedi.

    BİR ÇİFT MUTLULUK
    Diyarbakır'da     yaşayan Zara-Murat Ayman çift, 31 Temmuz'da evlendi. Balayı için de Mersin Tarsus'a gitti. Ancak çift, n düğünde takılan altınlarının bulunduğu çantayı belediye otobüsünde düşürdüklerini fark etmedi! Altın dolu çanta, dün otobüs şoförü ve vatandaşlar sayesinde Ayman çiftine teslim edildi.

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