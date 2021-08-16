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    Delta varyantı dünyaya yayıldı

    Delta varyantı Japonya'yı etkisi altına aldı. Vaka sayısı günlük 20 bin aştı. Rusya'da can kaybı 3 gün üst üste rekor kırdı. 24 saat içerisinde 819 kişinin öldüğü açıkladı. Filistin'deki yeni COVİD-19 vakalarının yüzde 70'nin Delta varyantı...

    Delta varyantı dünyaya yayıldı

    Delta varyantı Japonya'yı etkisi altına aldı. Vaka sayısı günlük 20 bin aştı. Rusya'da can kaybı 3 gün üst üste rekor kırdı. 24 saat içerisinde 819 kişinin öldüğü açıkladı. Filistin'deki yeni COVİD-19 vakalarının yüzde 70'nin Delta varyantı...

    Türkiye, aşılama seferberliği başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama oranı yüzde 75'i geçen 26 ilin mavi kategoride bulunduğunu açıkladı. Yapılan hazırlıkta, eylül ayına kadar çok yüksek riskli il (Kırmızı) kalmayacağı vurgulandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise mega kentin Mavi kategoriye geçmesi için 587 bin 779 kişinin daha aşı olması gerektiğini açıkladı.

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